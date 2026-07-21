La Federación Panameña de Fútbol, la federación Panameña de Baloncesto y la Federación Panameña de Tenis unieron fuerzas para preparar a estudiantes y profesores de educación física en las distintas ramas deportivas.

Panamá/Este martes, durante la rueda de prensa oficial de los Juegos Intercolegiales Meduca 2026, se llevó a cabo la firma de importantes convenios de cooperación entre el Ministerio de Educación (Meduca) y varias federaciones deportivas nacionales, con el propósito de fortalecer el deporte escolar y ampliar las oportunidades de formación para estudiantes y docentes en todo el país.

Uno de los acuerdos más destacados fue el suscrito entre la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y el Meduca, iniciativa que busca impulsar la capacitación de los profesores de educación física y fomentar la práctica del fútbol en los centros educativos, contribuyendo al desarrollo de nuevos talentos desde las etapas formativas.

Durante el acto también se oficializaron convenios con la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) y la Federación Panameña de Tenis, entidades que trabajarán de manera coordinada con el Ministerio de Educación para fortalecer sus respectivas disciplinas dentro del sistema educativo. Los acuerdos contemplan acciones de capacitación, organización de competencias y promoción de programas que incentiven la participación de niños y jóvenes en el deporte.

Las autoridades destacaron que estas alianzas representan un paso importante para consolidar los Juegos Intercolegiales Meduca 2026 como una plataforma para el descubrimiento y desarrollo de nuevos atletas, al tiempo que promueven valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la sana competencia.

Con la incorporación de las federaciones de fútbol, baloncesto y tenis, el programa continúa ampliando su alcance, reafirmando el compromiso de las instituciones deportivas y educativas con el crecimiento del deporte escolar panameño y la formación integral de las futuras generaciones.

Con información de Luis de Jesús Mendoza