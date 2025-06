Belice vs Panamá | Aníbal Godoy: 'Sí estamos obligados a ganar, pero con respeto y humildad'

Belice vs Panamá EN VIVO, este sábado 7 de junio desde las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass y TVN Radio.

Panamá/Con la seriedad y liderazgo que lo caracteriza, Aníbal Godoy, referente de la Selección de Panamá, habló con claridad sobre el compromiso de este sábado 7 de junio ante Belice, correspondiente a las eliminatorias mundialistas rumbo a 2026.

El mediocampista no dudó en afirmar que el equipo tiene la obligación de ganar, pero dejó claro que esa ambición no debe venir acompañada de arrogancia o desprecio al rival.

“Creo que a ganar sí estamos obligados, eso lo sabemos, tenemos que ganar. No sé si golear, te lo digo, porque este es un grupo que siempre ha respetado a cualquier rival, sea quien sea”, declaró Godoy, marcando distancia frente a ciertos comentarios que circulan en el entorno del partido.

El jugador, con amplia experiencia internacional, fue enfático en recordar que el respeto al adversario es un principio que ha guiado el accionar de esta generación de futbolistas panameños.

“Lastimosamente no han venido un sueño últimamente y esta selección se ha ganado el respeto dentro de la cancha, como lo hemos venido haciendo muchos años”, dijo el futbolista que actualmente milita en San Diego FC de la MLS.

Un llamado de atención a los medios

Godoy también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje directo a parte de la prensa panameña, a la que señaló por crear expectativas desmedidas o alimentar una narrativa de superioridad sin fundamento.

“Pase lo que pase fuera, ya es un problema de nosotros. Aquí tú nunca vas a escuchar a un jugador o a un compañero nuestro diciendo que tenemos que ser mejores que ellos o que tenemos que meter cinco goles antes de jugar el partido”, afirmó el mediocampista.

Añadió que esa percepción errónea incluso ha trascendido fronteras, afectando la imagen del país en el exterior.

“A mí me ha tocado en el extranjero que me han preguntado ya: ‘Hey, panameño agrandado’. Yo soy bien humilde en esa parte y siempre he respetado a todos los equipos”, lamentó Godoy.

El volante también explicó que muchas veces es la prensa la que proyecta una imagen que no representa al grupo de jugadores.

“El panameño generaliza: ‘Hey, panameño, ¿por qué hablan así?’ No, nosotros no somos, habla la prensa. Entonces tienen que aprender un poquito a respetar al rival, tener un poquito más de humildad en esa parte”, insistió.

Enfocados en el objetivo

Con los pies en la tierra, el capitán reafirmó que la prioridad es ganar los tres puntos y seguir construyendo el camino hacia el Mundial de 2026.

“Ya pase lo que pase en el partido, si metemos cinco o seis, bueno, son cosas que pasaron en el partido. Pero nosotros antes de un partido nunca vamos a decir que tenemos que meter diez, porque al final metes diez, quince y son tres puntos”, sentenció.

Panamá se medirá a Belice este sábado en el Isidoro Beaton Stadium de Belmopán, en un duelo donde la exigencia será clara, pero también lo será el compromiso con los valores del deporte: respeto, humildad y trabajo en equipo.

