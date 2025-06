Belice vs Panamá: La 'Sele' entrena y viaja a Belmopán para juego de eliminatorias al Mundial 2026

Belice vs Panamá EN VIVO, este sábado 7 de junio desde las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass y TVN Radio .

Panamá/La Selección de Fútbol de Panamá completó sus trabajos en el territorio panameño y emprendió su viaje hacia la ciudad de Belmopán para enfrentar a Belice en la segunda ronda de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Horas después de llegar a la ciudad de Panamá, tras cinco sesiones de prácticas en Penonomé, el combinado panameño entrenó en la mañana de este viernes en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El jugador Janpol Morales se dirigió a los medios de comunicación que cubrían el entrenamiento. Además de sentirse contento por estar con el combinado canalero, resaltó las aspiraciones que él y sus compañeros tienen de los próximos encuentros. El primero de ellos ante el elenco beliceño.

"Me siento feliz con el grupo. Sé la confianza que me ha dado el 'profe' en esta convocatoria. Es bueno contribuir en lo que puedo", manifestó. "Tenemos objetivos; ganar estos dos partidos de eliminatorias y, como no, pensar en una final de Copa Oro. Primero, con el favor de Dios", añadió.

Además del partido ante Belice, Panamá cerrará su participación en la segunda ronda de eliminatorias ante Nicaragua, el martes 10 de junio. Cuatro días después inicia la Copa Oro aunque su debut iniciará el 16 frente a Guadalupe.

Viaje

En horas de la tarde de este viernes, el grupo viajó hacia territorio beliceño en la víspera del encuentro.

Belmopán, capital de Belice, es el destino del colectivo panameño que partió desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Se prevé que, en las próximas horas, se instalen en el hotel de concentración antes de afrontar el encuentro este sábado 7 de junio en el FFB Field desde las 7:00 p.m. (8:00 p.m. hora panameña).

Convocatoria

Porteros

Orlando Mosquera - Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía - Nacional (URU)

John Gunn - NE Revolution II (USA)

Defensas

José Córdoba - Norwich City (ENG)

Iván Anderson - CD Marathón (HON)

Andrés Andrade - LASK Linz (AUT)

César Blackman - Slovan Bratislava (SVK)

Edgardo Fariña - FK Khimki (RUS)

Fidel Escobar - Deportivo Saprissa (CRC)

Carlos Harvey - Minnesota United (USA)

Michael Amir Murillo - Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis

Jorge Gutiérrez - Deportivo La Guaira (VEN)

Volantes

Aníbal Godoy - San Diego FC (USA)

César Yanis - Cobresal (CHI)

Edward Cedeño - SD Tarazona (ESP)

Cristian Martínez - Kiryat Shmona (ISR)

Víctor Griffith - St Johnstone (SCO)

José Luis Rodríguez - FC Juárez (MEX)

Janpol Morales - CD Macará (ECU)

Delanteros

Cecilio Waterman - Coquimbo Unido (CHI)

Eduardo Guerrero - Dynamo Kyiv (UKR)

Azarias Londoño - Universidad Católica (ECU)

José Fajardo - Universidad Católica (ECU

Ismael Díaz - Universidad Católica (ECU)

Tomás Rodríguez - Monagas SC (VEN)