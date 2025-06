Eduardo Guerrero | El atacante panameño que no se rinde entre bombas y destrucción en Ucrania

Panamá/En un mundo donde el fútbol suele ser sinónimo de gloria, luces y multitudes, Eduardo Guerrero representa una historia distinta. Es la historia del coraje, de la fe y de un joven panameño que no conoce el miedo.

Guerrero no juega en una liga glamorosa ni vive rodeado de lujos: juega en Ucrania, en medio de un país en guerra, donde las alarmas antiaéreas son más frecuentes que los aplausos.

Durante el último entrenamiento de la Selección de Panamá en la ciudad de Penonomé, Guerrero habló con la serenidad de quien ha aprendido a convivir con el peligro. Lo hace sin quejarse, sin dramatismo excesivo, pero con una entereza que conmueve.

“Ya tengo dos años y medio en el país, voy para tres ya. Creo que ya es la costumbre de vivir con todo esto… No es algo que pienso tanto. Siempre motivado y enfocado en lo que tengo que hacer”, expresó con una calma que solo nace del temple forjado bajo presión.

Eduardo Guerrero, atacante del Dinamo de Kiev, ha vivido lo que pocos podrían imaginar. A sus 25 años ya conoce el ruido de la guerra; primero lo sintió en Israel, y hoy, día tras día, en Ucrania. Pero aun así, sonríe. Aun así, entrena. Aun así, sueña.

“Sinceramente, no me esperaba el llamado a la selección. Como todos saben, no estuve en la National League”, confesó Guerrero, sorprendido pero agradecido por su regreso al equipo nacional. Y añadió: “El profe confía mucho en mí. Y eso también me genera confianza a mí mismo”.

Esa confianza será vital en los próximos desafíos de Panamá, que se prepara para las eliminatorias rumbo al Mundial y la Copa Oro 2025. En una delantera cada vez más competitiva, Guerrero sabe que no tiene nada garantizado, pero lo asume con humildad y determinación. “Siempre preparado para la oportunidad”, repite, como un mantra que lo ha sostenido desde que salió del barrio para conquistar Europa.

No ha sido fácil. En el Dinamo de Kiev, alternó titularidades en una liga interrumpida por la guerra. “Es muy difícil porque normalmente cuando llegas a un equipo grande no vas a ser titular todos los partidos. Ellos tienen un proyecto y yo lo respeté. Esperaba mi oportunidad”, dijo con madurez.

Y mientras en Europa los estadios temblaban por los misiles, Guerrero luchaba por un puesto, por marcar un gol, por seguir creciendo. “Es un país complicado, pero venir acá a la selección también me motiva más”, confesó. En cada concentración, encuentra alivio. En cada camiseta roja, una razón más para resistir.

Le preguntan si toma esta oportunidad como una revancha. Él, con una mirada limpia, responde: “No. Pero creo que es una oportunidad más que se me está dando y obviamente tengo que aprovecharla”.

Y vaya que la está aprovechando. No solo compite, sino que ha aprendido a fortalecer su salud mental. “Ya vengo con eso desde que tengo 18 años… siempre mentalizado en lo que tengo que hacer en el campo”, dijo. Su mente es su mayor arma, su fortaleza en medio del caos.

Eduardo Guerrero no solo representa a Panamá en la cancha. Representa la lucha del resiliente, del que se levanta incluso cuando el mundo se desmorona a su alrededor. En un deporte de ídolos momentáneos, él es un ejemplo eterno.

Y mientras en Kiev suena otra alarma, Guerrero sigue corriendo. Porque su guerra no es con bombas, sino con el miedo. Y esa, ya la está ganando.

