Hermanos Dely Valdés presentan iniciativa para apoyar a la selección de Panamá

Julio y Jorge Dely Valdés llaman a la unidad nacional con una iniciativa que busca llenar al país de rojo como símbolo de respaldo, pasión y orgullo hacia la selección panameña.

Ciudad de Panamá/Hoy se hizo pública una inspiradora propuesta de los hermanos Julio y Jorge Dely Valdés, ambos exseleccionados nacionales y figuras icónicas del fútbol panameño. A través de una campaña que invita a la población a vestir con el color rojo, los dos exfutbolistas buscan generar un ejército de apoyo incondicional para la selección de Panamá.

Julio y Jorge Dely Valdés, conocidos por su destacada trayectoria en los estadios internacionales y por su entrega al representar a Panamá en múltiples torneos, hicieron un llamado claro: que cada panameño se vista de rojo los viernes como símbolo de respaldo, unidad y esperanza hacia un equipo que representa al país en partidos regionales e internacionales. La sencillez del gesto, usar una camisa roja, pretende transformar un acto cotidiano en una poderosa muestra de cohesión nacional.

¿Por qué el rojo?

El color rojo, además de ser parte emblemática de la indumentaria de la selección nacional, representa pasión, energía y compromiso. Al promover este color como uniforme colectivo, la campaña busca generar un efecto visual en cada rincón del país: desde los hogares hasta los centros educativos, pasando por oficinas, calles y plazas públicas. Se trata de una llamada simbólica que pretende encender el orgullo patriótico y estimular la solidaridad con el equipo tricolor, justo cuando más necesita sentir el respaldo de su gente.

La importancia de conectarse desde lo diario

Más allá del acto en sí, el valor de esta iniciativa radica en su capacidad de conectar a la población desde lo cotidiano. Vestir de rojo no exige grandes esfuerzos; cualquier persona puede hacerlo. Es una forma simbólica pero poderosa de enviar un mensaje de aliento a los jugadores, demostrar que no están solos y generar una atmósfera de unidad antes de cada compromiso deportivo. Esta estrategia de comunicación emocional busca fortalecer el sentido de comunidad en torno al equipo nacional y hacer que los jugadores sientan la fuerza de un país entero acompañándolos.

La convocatoria adquiere un peso especial gracias a la trayectoria de los hermanos Dely Valdés. Julio, conocido como "Panagol", es uno de los goleadores históricos de la selección y brilló como figura en clubes internacionales como el Málaga CF durante sus años en la Primera División de España.

Jorge, por su parte, también dejó huella con goles decisivos y actualmente se desempeña como entrenador de la selección sub-20 y sub-21, además de ser asistente en la selección absoluta. Su participación en esta campaña aporta liderazgo, legitimidad y un fuerte vínculo emocional con la afición.

Más que una campaña, un símbolo de unidad

En un país donde el fútbol despierta pasión desde el alma, el gesto de los hermanos Dely Valdés va mucho más allá de una simple petición de vestir de rojo. Es un llamado al corazón colectivo: a sentir, acompañar y creer. La campaña para vestir de rojo los viernes y apoyar a la selección apela al sentido de pertenencia, al empuje compartido en cada partido y a la convicción de que juntos, como nación, Panamá puede ser una fuerza imparable dentro y fuera de la cancha.

La invitación está hecha: hoy, Panamá, este es tu momento. Vístete de rojo los viernes, envía tu energía a la selección y demuestra que cuando el corazón late al mismo ritmo, no hay meta imposible. Los hermanos Dely Valdés ya dieron el primer paso; ahora el balón está en la cancha de cada panameño.

Puede interesar: Panamá Sub-20| DT Jorge Dely Valdés expone la actualidad de la selección que competirá en el Mundial Chile 2025

Puede interesar: Copa Centroamericana 2025| Plaza Amador vs Managua FC: 'Leones' de Panamá avanzan firmes en el torneo