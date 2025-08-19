Copa Centroamericana 2025| Plaza Amador vs Managua FC: 'Leones' de Panamá avanzan firmes en el torneo

El equipo plazino enfrentó al club nicaragüense en el estadio Rommel Fernández y ratificó el buen momento por el que atraviesa.

Panamá/La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continuó con una victoria de CD Plaza Amador por 3-2 sobre Managua FC en el Grupo A, el martes en el Estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá, Panamá.

Plaza Amador abrió el marcador al minuto 22 gracias a Everardo Rose, quien remató desde la frontal del área tras una asistencia de Alberto Quintero.

Rose luego dio una asistencia a los 30’, usando su habilidad dentro del área para encontrar a José Murillo frente al arco.

Jorlian Sánchez amplió la ventaja para los panameños en el 52’ con un disparo de derecha a corta distancia, tras un rebote generado por un bloqueo de Alyer López.

Managua FC descontó al 68’ por medio del suplente Mauro Véron, quien luego anotó su segundo gol de la noche al 81’ con un cabezazo tras un centro de Carlos Hernández.

Con este triunfo, Plaza Amador suma tres victorias en igual número de partidos y se mantiene líder del Grupo A. Cerrará la fase de grupos recibiendo a Alianza FC el próximo miércoles.

Por su parte, Managua FC concluye su participación en la edición 2025 en el quinto lugar del grupo con un registro de 0-0-4.

Estadísticas

Posesión

Plaza Amador: 61,7 %

61,7 % Managua FC: 38,3 %

Porcentaje de éxito en los duelos

Plaza Amador: 47,8 %

47,8 % Managua FC: 52,2 %

Duelos aéreos ganados

Plaza Amador: 71,4 %

71,4 % Managua FC: 28,6

Intercepciones

Plaza Amador: 8

8 Managua FC: 13

Fueras de juego

Plaza Amador: 3

3 Managua FC: 3

Tiros de esquina

Plaza Amador: 6

6 Managua FC: 3

El torneo

Panorama general

Se trata de la tercera edición del torneo regional, que sirve para clasificar a clubes centroamericanos al Champions Cup 2026 . Al campeón se le otorga pase directo a los octavos de final, mientras que los semifinalistas y dos equipos más por play‑in clasifican a la primera ronda.

del torneo regional, que sirve para clasificar a clubes centroamericanos al . Al campeón se le otorga pase directo a los octavos de final, mientras que los semifinalistas y dos equipos más por play‑in clasifican a la primera ronda. El torneo se disputa del 29 de julio al 4 de diciembre de 2025, incluyendo fase de grupos y rondas eliminatorias

Fase de grupos

Sorteo de grupos : realizado el 3 de junio de 2025 , definiendo 4 grupos de 5 equipos cada uno

: realizado el , definiendo 4 grupos de 5 equipos cada uno Fase de grupos (partidos únicos, 4 por equipo: 2 de local, 2 de visita):

(partidos únicos, 4 por equipo: 2 de local, 2 de visita): Jornada 1: 29–31 de julio

Jornada 2: 5–7 de agosto

Jornada 3: 12–14 de agosto

Jornada 4: 19–21 de agosto

Jornada 5: 26–28 de agosto

Distribución de los equipos participantes :

: Grupo A : LD Alajuelense, Antigua GFC, Plaza Amador, Alianza, Managua FC

: LD Alajuelense, Antigua GFC, Plaza Amador, Alianza, Managua FC Grupo B : Herediano, Municipal, Real España, Sporting San Miguelito, Diriangén FC

: Herediano, Municipal, Real España, Sporting San Miguelito, Diriangén FC Grupo C : Saprissa, Motagua, Cartaginés, Independiente, Verdes FC

: Saprissa, Motagua, Cartaginés, Independiente, Verdes FC Grupo D: Olimpia, Xelajú, Real Estelí, Águila, Hércules

La fase de grupos continúa hasta finales de agosto, luego habrá cuartos de final en septiembre/primeros de octubre, semifinales y play‑in en octubre y la gran final en noviembre/diciembre

Información de Concacaf