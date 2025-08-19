EN VIVO| Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Panamá compite en atletismo por TVMAX y TVN Pass

Paraguay/Panamá retoma su actividad en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con competencias que son importantes para una eventual obtención de medallas, y aquí los presentamos; a través de la señal simultánea de TVMAX y TVN Pass.

En el atletismo, Miguel Ángel Aronátegui compite en la prueba de salto largo donde debe enfrentarse a otros 11 competidores. Él es el sexto atleta en saltar.

La mejor marca personal de Aronátegui es de 7.31 metros, su reto será no solo superarla sino también fijar una distancia que le permita entrar en el podio y darle una medalla a Panamá.

Otra atleta que tiene acción en esta jornada es Ivana McFarlane quien está presente en las semifinales de los 400 metros planos. Ella ocupa el cuarto carril de la semifinal 1 y su cometido es hacer uno de los mejores tiempos posibles para pasar a la final que se correrá mañana, miércoles 20 de agosto.

McFarlane tiene un tiempo de 57.16 segundos como su mejor marca personal.

Las pruebas

Las pruebas

Salto largo

Es una prueba de campo (no de pista) que consiste en correr por una pista de impulso y saltar lo más lejos posible hacia una zona de arena.

Características principales:

Zona de despegue: Hay una tabla (llamada tabla de batida) desde donde el atleta debe impulsarse. Si pisa más allá, el salto es inválido.

Hay una tabla (llamada tabla de batida) desde donde el atleta debe impulsarse. Si pisa más allá, el salto es inválido. Zona de caída: Es un cajón de arena, donde se mide la distancia del salto.

Es un cajón de arena, donde se mide la distancia del salto. Medición: Se mide desde el borde más cercano de la tabla hasta la marca más cercana dejada por el cuerpo del atleta en la arena.

Objetivo: Realizar el salto más largo posible desde la tabla de batida sin pisarla fuera de los límites.

400 metros planos

Es una prueba de velocidad que consiste en correr una vuelta completa a la pista de atletismo, que mide 400 metros de perímetro.

Características principales:

Tipo de prueba: Carrera de velocidad prolongada (también llamada “sprint largo”).

Carrera de velocidad prolongada (también llamada “sprint largo”). Largada: Los atletas salen desde bloques de partida y desde carriles individuales.

Los atletas salen desde bloques de partida y desde carriles individuales. Recorrido: Se realiza una vuelta completa a la pista en su carril asignado.

Se realiza una vuelta completa a la pista en su carril asignado. Estrategia: Aunque es una carrera de velocidad, los atletas deben dosificar su energía, ya que es más larga que los 100 o 200 metros.

Objetivo: Llegar a la meta en el menor tiempo posible.