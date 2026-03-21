Ismael Díaz destacó con asistencia en triunfo del León sobre Atlético San Luis en la Liga MX

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El panameño Ismael Díaz tuvo una actuación destacada en la victoria del Club León por 1-2 frente al Atlético San Luis, en un compromiso correspondiente a la Liga MX, consolidándose como una de las figuras del encuentro.

El atacante canalero disputó los 90 minutos completos y fue pieza clave en el resultado al aportar una asistencia determinante, siendo fundamental en la construcción ofensiva de su equipo. Su rendimiento fue respaldado por una sólida calificación de 7.8, reflejo de su impacto en el desarrollo del partido.

Influencia ofensiva y generación de peligro

Durante el compromiso, Díaz se mostró constantemente activo en ataque, registrando 3 remates y acumulando 4 toques dentro del área rival, evidenciando su capacidad para generar peligro en zonas clave. Además, fue un constante dolor de cabeza para la defensa potosina gracias a su desequilibrio individual.

El panameño completó el 75% de sus regates (3 de 4), demostrando su habilidad en el uno contra uno y su capacidad para romper líneas defensivas. A esto se suma su importante participación en el juego colectivo, con un total de 50 toques de balón.

Precisión y visión de juego

Uno de los aspectos más destacados del desempeño de Díaz fue su precisión en el último tercio del campo. El atacante registró un notable 81% de efectividad en sus pases en zona ofensiva (13 de 16), siendo clave para mantener la presión y generar opciones claras de gol.

En términos generales, cerró el partido con un 76% de precisión en sus pases, confirmando su aporte tanto en la elaboración como en la finalización de jugadas.

Compromiso defensivo y despliegue físico

Más allá de su aporte ofensivo, Díaz también destacó por su sacrificio en labores defensivas. Ganó el 67% de sus duelos aéreos (2 de 3) y el 60% de sus duelos terrestres (3 de 5), mostrando un importante compromiso en la recuperación del balón.

Asimismo, contribuyó con 4 despejes en los minutos finales, ayudando a asegurar el resultado para su equipo en un cierre exigente.

Enfocado en la Selección y el camino al Mundial 2026

El buen momento de Ismael Díaz también se traslada al plano internacional, ya que forma parte de la convocatoria de Selección de fútbol de Panamá para los amistosos ante Selección de fútbol de Sudáfrica, programados para el 27 y 31 de marzo en territorio africano.

Estos compromisos servirán como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde Panamá integrará el Grupo L junto a Selección de fútbol de Inglaterra, Selección de fútbol de Croacia y Selección de fútbol de Ghana.

De esta manera, el atacante panameño reafirma su protagonismo tanto a nivel de clubes como en el combinado nacional, perfilándose como una pieza clave en las aspiraciones de Panamá de cara al próximo Mundial.