José Luis Rodríguez anotó en triunfo de Juárez sobre Querétaro en la Liga MX

Se espera que el nombre del Puma José Luis Rodróguez esté en el listado de Thomas Christiansen para la Liga de Naciones Concacaf.

México, México/El Querétaro sigue en espiral descendente luego de sufrir su cuarta derrota consecutiva por 3-1 en su visita al colista Juárez en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Los Gallos Blancos de Querétaro del entrenador chileno Esteban González bajaron a la décima posición con 20 puntos, y un partido pendiente.

"Nos hacemos cargo de estas derrotas, tres fueron de visita. Nos quedan tres encuentros y tenemos que ir por todo", dijo González.

"El equipo tiene que volver a ser fuerte en la fase defensiva que nos permitía sostener el cero por largos minutos", añadió el estratega del modesto Querétaro que llegó a estar en tercer lugar de la tabla.

Los Bravos de Juárez, dirigidos por el argentino Gustavo Lema, llegaron a ocho unidades pero siguen en el último (18°) lugar de la tabla.

El colombiano Óscar Estupiñán adelantó 1-0 al Juárez con un remate de cabeza al minuto 17.

Al 39', el brasileño Madson de Souza anotó el 2-0 con un tiro de zurda desde los linderos del área.

El panameño José Luis Rodríguez "El Puma" sentenció el 3-0 al 83' con un remate en el área.

Alí Ávila consiguió el descuento de 3-1 para el Querétaro al 89' con un disparo en el corazón del área.

Los números de José Luis Rodríguez según Flashscore.

José Luis Rodríguez tuvo una participación destacada con el FC Juárez en la Liga MX, al registrar una calificación de 7.7 puntos y marcar un gol durante los 31 minutos que estuvo en el terreno de juego.

El futbolista panameño mostró efectividad frente al arco rival, con dos remates, uno de ellos a portería, y un registro de goles esperados (xG) de 0.26, mientras que su xGOT fue de 0.79, reflejando la calidad de su oportunidad de anotación.

En el apartado ofensivo, sumó cinco conducciones progresivas, completó 8 de 11 pases (73 % de precisión) y acertó cuatro de cinco entregas en el último tercio del campo (80 %).

También ganó uno de los dos duelos disputados, se impuso en su único duelo aéreo, realizó dos recuperaciones y contabilizó un despeje. Su aporte ofensivo, coronado con el gol, fue uno de los aspectos más destacados de su presentación con el conjunto fronterizo.