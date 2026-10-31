Kadir Barría titular | Botafogo vs Bangu partido de la categoría Sub20 en Brasil

El delantero panameño suma minutos y continúa su proceso de formación en el conjunto brasileño, luego de su paso por el primer equipo bajo la dirección técnica de Tite.

Panamá/El futbolista panameño Kadir Barría vuelve a tener protagonismo con las categorías formativas del Botafogo, al aparecer como titular en el partido ante el Bangu, correspondiente a los cuartos de final de la Copa categoría Sub-20 del fútbol brasileño, partido de vuelta, en la ida Botafogo perdió 2-0.

El delantero canalero continúa su proceso de desarrollo en el club carioca, luego de haber tenido participación con el primer equipo. El técnico Tite tomó la decisión de trasladarlo nuevamente a la categoría Sub-20, donde Barría ha encontrado continuidad para seguir sumando minutos, experiencia y oportunidades de crecimiento.

La presencia del panameño en el once inicial representa una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones y continuar evolucionando dentro de la estructura deportiva del Botafogo.

Barría es uno de los jóvenes futbolistas panameños que busca abrirse camino en el fútbol internacional. Su proceso en Brasil representa una etapa importante de formación, con el objetivo de seguir creciendo y aspirar nuevamente a tener protagonismo en el equipo profesional.