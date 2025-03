Liga de Naciones Concacaf | ¿Qué dijo David Faitelson sobre la selección de Panamá?

Este domingo 23 de marzo EN VIVO México vs Panamá por TVMAX, TVN, TVN Radio 96.5 y TVN Pass con toda la previa desde las 7:00 pm.

Panamá/La final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025 ha generado múltiples reacciones en la prensa deportiva mexicana.

Entre ellas, las declaraciones del reconocido periodista de TUDN, David Faitelson, han causado revuelo, especialmente en Panamá, de cara al duelo entre México y Panamá este domingo 23 de marzo en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

"El triunfo ante Panamá es algo que tiene que pasar y punto".

Durante una reciente emisión de TUDN, Faitelson fue consultado sobre la importancia de esta final para el futuro de Javier Aguirre, director técnico del Tri. Ante la pregunta: "David, ¿Sientes que el domingo Javier Aguirre se está jugando asegurar dirigir el Mundial?", Faitelson respondió con firmeza:

"No, no vamos a caer en eso. Yo creo que Javier Aguirre va a estar en el Mundial 2026, va a dirigir el Mundial."

El periodista destacó la relevancia de una victoria en términos de confianza y estabilidad para el equipo:

"Lo mejor de este tipo de triunfos es que dan tranquilidad para trabajar y también recuperar la confianza del equipo. Y también disipa la presión que existe en el entorno".

Sin embargo, también minimizó el logro, afirmando que México no venció a una potencia mundial en su triunfo sobre Canadá en semifinales:

"Hoy México no le ganó a ninguna potencia mundial. Le ganó a una selección de Canadá que, si bien ha crecido y no le había podido ganar en los últimos tres partidos, no deja de ser Canadá".

Respecto a la final contra Panamá, Faitelson fue contundente:

"¿Qué extraordinario va a ser ganarle a Panamá, con todo respeto? Es más, pierde el torneo fuerza para México porque el rival no es Estados Unidos."

Un partido histórico para Panamá

Mientras en México algunos restan importancia al partido, en Panamá hay un sentimiento de orgullo y expectativa. La selección canalera llega a la final tras vencer 1-0 a Estados Unidos, con un gol de Cecilio Waterman en el minuto 90+4. Con este resultado, Panamá se convirtió en la primera selección centroamericana en alcanzar la final de este torneo.

Por su parte, México aseguró su pase tras vencer 2-0 a Canadá, con un doblete de Raúl Jiménez.

Dónde ver la final

Los fanáticos panameños podrán disfrutar de este emocionante partido a través de varias plataformas:

TVMAX 📺

📺 TVN 📺

📺 TVN Radio 96.5 📻

📻 TVN Pass 💻📱

La previa del partido comenzará a las 7:00 p.m., ofreciendo análisis, entrevistas y toda la información relevante antes del pitazo inicial a las 8:30 p.m.

¡Participa!

¿Crees que Panamá hará historia y ganará su primer título en la Liga de Naciones? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte este artículo con tus amigos! 🇵🇦⚽🔥