Liga de Naciones: "Costa Rica siempre ha sido favorito ante Panamá", Quintero

La Selección Mayor Masculina de Panamá, liderada por el director técnico Thomas Christiansen, realizó su segundo día de microciclo este jueves 9 de noviembre para continuar con su preparación para afrontar los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El cuadro canalero continúo sus entrenamientos de microciclo en la cancha del Eagles Stadium, en El Colegio de Panamá, en Costa Sur de 8:00 a 10:00 de la mañana.

Para esta nueva sesión, los jugadores Alberto Quintero (Club Cienciano) y Lucca Bellina (Águilas de la U) brindaron declaraciones con relación al cruce ante Costa Rica y a la oportunidad de poder estar entrenando con grandes jugadores, respectivamente.

"Estoy muy feliz por la convocatoria. Hay que afrontar este partido con la mayor responsabilidad y como siempre lo hemos hecho, porque venimos haciendo las cosas bien y hay que seguir convencidos de eso. Vamos a enfrentarnos a una selección, que si bien le venimos ganando, no va a ser fácil. Ellos estarán con su gente; pero, nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros mismos y hacer las cosas bien", expresó Alberto Quintero.

Además, el jugador del Club Cienciano de Perú, manifestó que, "Afrontaremos este partido con mucha humildad y respeto, ya que para nosotros, Costa Rica siempre ha sido una de las mejores selecciones del área. Es por ello que en los últimos años han conseguido clasificarse a los mundiales. Hay que afrontarlos como todos los partidos, haciendo las cosas bien, con mucha concentración. Estoy convencido de que tenemos un buen grupo y si seguimos así, conseguiremos grandes resultados”.

Por otra parte, el portero de las Águilas de la U de Liga Prom, Lucca Bellina, se pronunció sobre esta oportunidad de formar parte de la convocatoria: "Para mí es la realización de sueño de infancia el poder estar aquí y poder aprender de los más grandes. Es un honor el poder compartir camerino con jugadores que llevo viendo desde mi infancia y tratar de seguir aprendiendo de todo lo bueno que ellos traen por sus años en el extranjero. Trataremos de seguir aprendiendo y de disfrutar de esta experiencia al máximo".

Bellina señaló el gran trabajo que vienen haciendo los porteros dentro de la Selección Mayor y aspira a seguir los pasos de la leyenda del fútbol nacional, Jaime Penedo: "Como todo arquero juvenil me he fijado mucho en Penedo, ya que para mí es una referencia. Hay que enmarcar a los arqueros que están haciendo las cosas bien tanto en el plano local como en el extranjero; pero me veo mucho y me motiva mucho la figura de Jaime Penedo".

Panamá completará el actual microciclo este viernes 10 de noviembre desde las 8:00 a.m. en la cancha del Eagles Stadium, en El Colegio de Panamá, en Costa Sur.

Información de FEPAFUT