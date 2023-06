Panamá aspira a grandes cosas en Liga de Naciones, aseguran Waterman y Martínez

La Selección Mayor de Panamá cumplió este miércoles 7 de junio con su tercer día de entrenamiento, desde su llegada el pasado lunes a su hotel de concentración en Penonomé, provincia de Coclé.

La novedad en la práctica de hoy en el Estadio Virgilio Tejeira Andrión, casa de la Federación, fue el reintegro a los entrenamientos del volante Freddy Góndola, ausente en los primeros días por un cuadro gripal.

Góndola participó en la totalidad del entrenamiento, luego de estar varios días en reposo en el hotel de concentración.

Con Góndola, fueron 20 jugadores los que formaron parte de la práctica en la cancha natural del también llamado Proyecto Gol.

Panamá Mayor sigue preparándose para su partido amistoso de este sábado ante Nicaragua en el Estadio Universidad Latina, en Penonomé, en un encuentro que servirá de despedida antes de viajar a Estados Unidos para disputar las Finales de la Liga de Naciones de CONCACAF.

La sesión de hoy inició a las 9:00 a.m. con la parte de la entrada en calor en la cancha sintética del Virgilio Tejeira Andrión, bajo las órdenes del preparador físico Christian Beguer y el readaptador físico Enrique Muñoz.

Seguidamente, el grupo se trasladó a la cancha natural para seguir con los ejercicios de toque de balón en espacios reducidos y de definición.

Antes de la práctica, los jugadores Cristian Martínez y Cecilio Waterman conversaron con los medios de comunicación.

Waterman resaltó el formar parte de la convocatoria al Final Four y reconoció que el objetivo es alcanzar grandes cosas en Las Vegas y avanzar a la gran final.

"Muy contento por la convocatoria al Final Four, pero ahora queda que no solo quede en eso, queremos aspirar a grandes cosas", indicó.

"Primero es Canadá y ojalá el grupo pueda sacar eso adelante para jugar una final que sería lo más lindo en Las Vegas, que todo Panamá lo anhela y ojalá se pueda cumplir", agregó el delantero de Cobresal, del fútbol chileno.

Para mañana, jueves 8 de junio, el entrenamiento se trasladará nuevamente al Estadio Universidad Latina a las 9:00 a.m. para el penúltimo trabajo previo al encuentro amistoso del sábado ante Nicaragua.

Al final de la práctica, el entrenador Thomas Christiansen estará brindando mañana una rueda de prensa a las 11:30 a.m. en el hotel de concentración.

Relacionado Panamá revela a su equipo para la Final Four de Liga de Naciones

Voces de los protagonistas

Cecilio Waterman: "Muy contento, los chicos trabajando al 100%, la verdad es que nos hemos encontrado con un lindo grupo de jugadores, muy buenas personas y estamos llevando el grupo en una muy buena armonía, y ojalá que eso se refleje en el partido del sábado, ya que venimos haciendo las cosas bien".

"Sabemos que es una cancha natural, la verdad que está muy linda, el entorno, todo, y muchos les ha tocado jugar ahí, sería primera vez para mí, y muy bien el engramado, que es fundamental para el futbolista, para que pueda correr bien la pelota, y la verdad es que encontramos la cancha en perfectas condiciones".

"Muy contento por la convocatoria al Final Four, ahora queda que no solo quede en eso, queremos aspirar a grandes cosas. Primero es Canadá y ojalá el grupo pueda sacar eso adelante para jugar una final que sería lo más lindo en Las Vegas, que todo Panamá lo anhela y ojalá se pueda cumplir".

"He hablado con muchas personas allegadas a mí, donde la primera Copa Oro para mí en el 2013, ahí no fue lo que uno esperaba, más allá que en lo grupal se dio que llegamos a la final y ahora en el 2021 me dio COVID y me la perdí, así que está es la tercera y ojalá todo salga bien y podamos llegar a las instancias finales".

"Sabemos que Nicaragua es una selección difícil, que vienen haciendo las cosas. He escuchado mucho de ellos porque el técnico es chileno, y allá se habla mucho de las cosas buenas que está haciendo el técnico y sabemos que nos vamos a encontrar una selección difícil".

Cristian Martínez: "He llegado de la mejor manera, he llegado con buenas condiciones, buen ritmo y me he adaptado de la mejor manera a la selección y contento con el nuevo llamado y mentalizado para lo que se viene".

"Muy contento por la oportunidad que se me da de volver estar aquí. Somos un grupo muy unido, todos estamos mentalizados en lo que queremos hacer en el Final Four y ojalá, Dios todo nos salga bien".

"Es un deseo para mí ya que nunca he disputado una Copa Oro. Primero toca pensar en la Nations League y luego en la Copa Oro".

"Es mucho mejor la concentración en el interior, ya que aquí no tenemos muchas distracciones, el equipo se mantiene más unido aquí y esa fue una de las claves contra Costa Rica".

"Quiero invitar a toda esa gente del interior para que vayan al estadio a apoyarnos, que nosotros daremos el 100% para poder darle una alegría a ustedes".

Información de FEPAFUT