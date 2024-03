Peñarol vs Nacional: Luis "Manotas" Mejía jugó el clásico en Uruguay y lanzó un petardo a sus detractores

Panamá/En un enfrentamiento cargado de emociones y rivalidad, los gigantes del fútbol uruguayo, Peñarol y Nacional, se enfrentaron en el tan esperado Clásico de Uruguay este Viernes Santo.

En un encuentro que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos, ambos equipos lucharon con fervor en busca de la victoria, pero al final, el marcador permaneció inalterado: un empate sin goles.

Un regreso destacado en este duelo fue el del portero panameño Luis "Manotas" Mejía, quien salió de una lesión sufrida semanas atrás para asumir su posición titular en este choque trascendental con el "Bolso".

El popular "Manotas" estuvo espectacular en el marco de nacional robando los aplausos de los hinchas.

En un partido eléctrico, parejo e interrumpido, @OficialCAP, con el destaque de Darias, empató un clásico donde @Nacional -al que debieron haberle cobrado un penal a favor, y en el que brilló Luis Mejía- no consiguió acortar distancias con el puntero. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/U0Q25QayKK — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) 29 de marzo de 2024

Una vez terminado el compromiso, el panameño publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram teniendo como eje central, los comentarios infundados sobre su lesión que lo marginó del Final Four Liga de Naciones Concacaf con la selcción de Panamá.

"En estas líneas quiero agradecer y reconocer a mucha gente que fue clave para que, habiéndose confirmado que sufrí un desgarro, haya podido llegar a jugar este clásico.

No es fácil mantenerse al margen de cosas que se dicen y escriben poniendo en duda una lesión que mucho me costó superar y hasta me hizo quedar fuera de una nueva convocatoria, nada más y nada menos, que de mi selección nacional.

Llevo más de 50 convocatorias con la selección absoluta de Panamá por la que siempre doy todo.

Quienes pongan en duda mi profesionalismo no me conocen ni saben lo que se sufre cuando pasan estas cosas.

Por eso, quiero agradecer a mis compañeros y muy especialmente a todos los profesionales de la sanidad de Nacional por su apoyo incondicional y por estar encima de mi recuperación.

A todos los que pusieron su grano de arena para que hoy haya podido llegar jugar 90 minutos con la exigencia de un clásico, ¡GRACIAS!"

Luis Mejía.

