Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La pasión por la Selección de Panamá ya comenzó a sentirse con fuerza en el país y uno de los jugadores que más conectó con la afición durante la presentación oficial del álbum de figuritas Panini fue el panameño José Luis Rodríguez, quien aprovechó su estadía en suelo canalero para compartir con cientos de fanáticos en un ambiente marcado por la emoción y la ilusión mundialista.

El extremo de FC Juárez, uno de los futbolistas más queridos de la selección nacional, fue recibido con entusiasmo por niños, jóvenes y adultos que acudieron al evento para conseguir su firma, una fotografía y vivir de cerca la experiencia de la fiesta Panini junto a sus ídolos.

Durante la actividad, el popular “Puma” Rodríguez conversó con David Peña de TVMAX y confesó que uno de sus mayores sueños sigue siendo defender nuevamente la camiseta de Panamá en una Copa del Mundo.

“Sería un orgullo poder representar a mi país por segunda vez en un Mundial. Es un sueño que tengo y espero poder estar en esa lista”, manifestó el atacante canalero, dejando claro que mantiene intacta su ambición de volver a una cita mundialista.

Rodríguez, quien fue parte de la histórica generación que participó en el Mundial de Rusia 2018, aseguró que trabaja con la mentalidad puesta en ganarse nuevamente un lugar dentro de la selección nacional.

“Esperemos estar preparados cuando llegue el momento. Si Dios y el profe me lo permiten, quiero estar ahí para luchar por mi país y ayudar a conseguir el objetivo que todos queremos”, señaló.

El futbolista también valoró el cariño de la afición panameña, destacando la energía especial que se vivió durante la presentación del álbum y cómo el país ya comienza a contagiarse con el entusiasmo de un nuevo proceso rumbo a la élite internacional.

“Es muy bonito sentir el calor de la gente. El cariño del público siempre se agradece y se ve que Panamá ya está viviendo esta fiesta desde ahora”, comentó con una sonrisa.

Con información de David Peña