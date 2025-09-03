Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/Durante la eliminatoria mundialista de Concacaf, tendremos tecnología a otro nivel para nuestros fieles televidentes, como la realidad aumentada, para muestra un botón con los números de nuestra selección.

La pasión por la Selección de Panamá se vivirá de una manera diferente este jueves 4 de septiembre, cuando TVMAX y TVNMedia presenten un despliegue tecnológico sin precedentes durante el debut de la “Roja” en la Ronda Final de las eliminatorias de Concacaf ante Surinam.

Con la premisa de ofrecer la mejor experiencia a los fanáticos, TMAX incorpora la realidad aumentada en sus transmisiones, sumando análisis detallados y estadísticas en tiempo real para enriquecer cada jugada. Un equipo de lujo encabezado por Blas Pérez, Gabriel “Gavilán” Gómez, Julio Eli Valdés y Gabriel Torres acompañará a la audiencia, apoyados en las herramientas más innovadoras del mercado.

“TMAX apuesta por la innovación, la tecnología y la realidad aumentada. Durante toda la eliminatoria tendremos sorpresas para quienes siempre siguen nuestras transmisiones”, adelantó Ricardo Icaza al mostrar un adelanto de lo que se verá este jueves.

Entre las novedades, los televidentes podrán conocer al instante las estadísticas del técnico Thomas Christiansen, quien suma 76 partidos dirigidos con Panamá: 39 victorias, 15 empates y 22 derrotas, con 142 goles a favor y 105 en contra.

El análisis también se enfocará en los hombres de ataque. La previa mostrará el rendimiento goleador de los delanteros panameños en 2025:

Toda esta innovación se podrá disfrutar en las plataformas de TVN, TVN Paz y TVMAX Deportes, llevando a los hogares panameños una cobertura integral de la eliminatoria.

“Esto es solo una muestra de lo que tendremos para ustedes en cada partido de la selección. No se pierdan detalle, porque toda la eliminatoria estará en un solo lugar”, remató el equipo de transmisión.

El estreno de la realidad aumentada promete marcar un antes y un después en la forma de vivir los partidos de Panamá, combinando pasión, tecnología y análisis de calidad en la ruta hacia el Mundial.

Con información de Ricardo Icaza.