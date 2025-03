Thomas Christiansen y el reto del Final Four: "El objetivo principal es la clasificación al Mundial"

Panamá/El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, analizó la actualidad del equipo en la antesala del Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF, destacando los retos y objetivos para este 2024.

El míster conversó con Ricardo Icaza de TVMAX Deportes y Somos La Sele. "No es fácil llegar tres veces seguidas al Final Four", comentó el técnico hispano-danés, resaltando la importancia de la regularidad del equipo. La clasificación se logró tras una dura eliminatoria ante Costa Rica, lo que demuestra el crecimiento y la exigencia del fútbol panameño.

Calendarios, jugadores y planificación

Christiansen reconoció que el calendario de competiciones supone un desafío. Mientras que jugadores de la MLS ya están en competencia, otros, como los de Ecuador, apenas inician su temporada. "Estas fechas no nos benefician", admitió el DT, señalando que han estado en contacto con los clubes para monitorear el rendimiento de los jugadores.

Sobre la planificación del año, el entrenador fue claro: "Lo principal es la clasificación al Mundial". Aunque el Final Four y la Copa Oro son importantes, su enfoque estará en las eliminatorias. "Si hay que sacrificar algo para llegar bien a las eliminatorias, se hará", afirmó, dejando abierta la posibilidad de mezclar jugadores en la Copa Oro o llevar el equipo más competitivo posible.

El reto de enfrentar a Estados Unidos

Estados Unidos será uno de los grandes retos en el Final Four, y Christiansen lo considera un gran termómetro para medir el nivel de Panamá. "Si no estamos a la altura, vamos a sufrir. Pero si estamos bien trabajados, podemos dar otra sorpresa", aseguró, recordando la victoria en la Copa América ante los norteamericanos.

El aprendizaje de la derrota ante Chile

Sobre el amistoso ante Chile, en el que Panamá sufrió una dura derrota, Christiansen reconoció que no fue una decisión acertada: "No era un partido de mi agrado. Se expuso a jugadores en una situación que no era la mejor". Además, lamentó la pérdida de puntos en el ranking FIFA tras esa derrota.

Convocatoria y sorpresas en la lista

El técnico panameño evitó adelantar nombres, pero dejó entrever que podría haber sorpresas en la convocatoria. "Tenemos una lista amplia y pueden regresar algunos jugadores", mencionó, aunque confirmó que Édgar Yoel Bárcenas y Andrés Andrade no estarán disponibles.

Mensaje final y motivación para el Final Four

Christiansen recordó la experiencia de jugar en estadios donde la afición rival es mayoría, como la final de la Copa Oro ante México o el partido ante Estados Unidos en la Copa América. Para él, esa experiencia será clave en este Final Four.

"Vamos con la mentalidad de competir y buscar otro gran resultado", concluyó, dejando claro que Panamá sigue firme en su camino hacia el Mundial 2026.