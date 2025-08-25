Desafíos en el ámbito económico que enfrenta el país, con una baja en la recaudación fiscal durante los primeros seis meses del año, lo que representa un déficit respecto a lo presupuestado. También analizamos de el lamentable incidente en el Hospital San Miguel Arcángel, una mujer de nacionalidad nicaragüense que dio a luz no pudo llevarse a su bebé por no contar con la documentación requerida, un hecho que ha abierto el debate.