Mesa de Periodistas 25 de agosto de 2025
Desafíos en el ámbito económico que enfrenta el país, con una baja en la recaudación fiscal durante los primeros seis meses del año, lo que representa un déficit respecto a lo presupuestado. También analizamos de el lamentable incidente en el Hospital San Miguel Arcángel, una mujer de nacionalidad nicaragüense que dio a luz no pudo llevarse a su bebé por no contar con la documentación requerida, un hecho que ha abierto el debate.