Mesa de Periodistas 5 de octubre de 2026
- Resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, donde Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos y avanzó al balotaje frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato no consecutivo.
- Decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre, tras el rechazo parlamentario a medidas relacionadas con la crisis de vivienda.