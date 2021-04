A-Rod, el último hombre 'incapaz' de retener a JLo

Por Redacción Tvn Noticias



El ex-beisbolista de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, se suma a la lista de hombres que no pudieron retener el amor de Jennifer López. Tras su ruptura, hacemos un repaso por la vida amorosa de la "Diva del Bronx".

David Cruz: JLo conoció a Cruz en la secundaria cuando tenía solo 15 años; comenzaron a salir a mediados de la década de 1990, justo antes que la cantante y actriz consiguiera el protagónico para darle vida a ‘Selena’. En varias ocasiones Jennifer reconoció que a pesar de poner fin a esa relación, siguieron siendo amigos. Además, no duda en decir que el cubano fue una de las personas que mejor le conoció. Cruz falleció en marzo de 2020 de una enfermedad cardíaca.

Ojani Noa: Su primer matrimonio fue con este mesero, modelo y entrenador cubano en 1997, aunque el matrimonio no llegó a durar ni un año. Durante años, JLo ha tenido varias ha tenido varios encontrones con Noa, ya que el cubano ha querido aprovechar su pasado romance para acaparar fama. Incluso llegó a vender un libro titulado The Unknown Truth: A Passionate Portrait of a Serial Thriller, en el que contaba, como explicó el periódico The New York Times, detalles privados de la vida sexual de JLo y una larga lista de romances, como con varios compañeros de rodaje de la película Anaconda (1997).

Tommy Motola: Jennifer López y el magnate de la música fueron pareja durante 1999, cuando él se acababa de divorciar de Mariah Carey. JLo siempre negó haber tenido un romance con él, pero el empresario aseguró que siempre han tenido muy buena química más allá de la amistad. Con todo, ella agradeció a Mottola haberle enseñado a ser una artista, estar en un estudio de grabación y darlo todo por la música al recoger el premio VMA a mejor vídeo en 2018, ya que fue él quien la acompañó en su salto de la industria cinematográfica a la musical.

Puff Daddy: El rapero también conocido como Sean Combs empezó a salir con la cantante en 1997, pero ambos fueron arrestados en Nueva York el 27 de diciembre de 1999. Jennifer López se vio involucrada en un complejo entramado donde Combs tenía algo que ver con un tiroteo que se había producido. Rompieron a finales del año 2000 y lo hicieron público a principios de 2001.

Chris Judd: Fue la primera relación con uno de sus ex bailarines de respaldo, y el segundo matrimonio de la cantante en 2001. Ese mismo año comenzaron los problemas de pareja y terminaron divorciándose tan solo un año después. Él afirmó que fue muy duro estar con la superestrella por todos los requerimientos que pedía. La relación simplemente no funcionó y ambos continuaron sus vidas por separado.

Ben Affleck: Formaron una de las parejas más buscadas de Hollywood. Eran exitosos, jóvenes y era tal el amor que se tenían que habían decidido casarse. Pero el desastre monumental de la película Gigli, que ambos protagonizaron y que fue considerada por los críticos una de las peores películas de la historia del cine fue el principio del final para esta pareja. Llegaron a comprometerse cinco meses después del divorcio con Judd, pero finalmente se canceló la boda a escasos días de que tuviese lugar. A pesar de esto, la relación continuaría hasta 2004.

Marc Anthony: Sin duda alguna, el matrimonio más largo hasta la fecha de JLo. Marc Anthony realmente conquistó su corazón. Se casaron en secreto en 2004 poco después de que la actriz y cantante dejase a Ben Affleck a las puertas del altar y su amor duró 10 años. De hecho, los dos únicos hijos de Jennifer López -Esme y Max- son fruto de este matrimonio tan duradero. JLo ha asegurado en más de una ocasión que separase de Marc Anthony fue uno de los momentos más duros de su vida y es que lo compartían todo y hasta fusionaron sus carreras para representar a la comunidad latinoamericana en la música.

Caspter Smart: El bailarín ocupó el corazón de la cantante a finales de 2011 y lo primero que sobresaltó fue la diferencia de edad con la cantante: 18 años les separaban. Pero eso no fue un problema para ellos, que duraron juntos tres años. Su romance se acabó cuando él pensó que no estaba listo para una relación con una mujer que tenía su vida hecha y hasta hijos, por lo que decidió abandonar la relación.

Drake: Dos de los famosos mejor pagados en 2020 según la revista Forbes se unieron durante un breve y arduo romance antes de que JLo conociera a Álex Rodríguez. Estamos hablando de Drake y JLo, el rapero que aún la recuerda y a veces hace referencia a la cantante en sus canciones.

Alex Rodríguez: Ella de 51 años, y él de 45, anunciaron su compromiso en 2019, pero debieron posponer la boda en dos ocasiones debido a la pandemia del COVID-19. A-Rod pidió la mano a la cantante del Bronx con un enorme diamante un año después de que ella lanzara una sugestiva canción que decía "¿Y el anillo pa' cuándo?" y que muchos interpretaron como una indirecta no muy sutil. Este jueves su separación tras cuatro años de relación.