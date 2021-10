'El divorcio me convirtió en adicta al ejercicio': Adele regresa imponente y con nuevo álbum

Después de 6 años sin ningún tipo de estreno, Adele lanzará su nuevo single del que será el 4to álbum de su carrera, titulado 30. En su entrevista con Vogue, admitió que después de su divorcio, se derrumbó, convirtiéndose adicta al ejercicio.

A diferencia de sus antiguos álbumes, 30 no trata sobre rupturas, habla de su divorcio consigo misma. Con el siguiente estreno intenta explicarle a su hijo, el por qué decidió desmantelar toda su vida en pro de su propia felicidad.

Y es que, la británica y Simon Konecki iniciaron su relación en el 2011, un año después le dan la bienvenida a Ángelo, su hijo juntos. A ciencia cierta no se conoce el año en que la pareja contrajo matrimonio, y en la reciente entrevista se negó a confesar cuanto tiempo estuvieron casados antes de divorciarse en 2019. Además, que esta decisión la habían guardado por mucho tiempo, pues eran conscientes que había un niño de por medio.

“ No era feliz, simplemente hacía las cosas porque tenía que hacerlas”, declaró Adele. “Ninguno de los dos hizo nada malo, no nos lastimamos ni nada por el estilo, solo quería que mi hijo me viera amando a alguien y siendo amada”. Esta separación inspiró la primera canción del próximo álbum que aún no tiene fecha de estreno. No escribió nada más por 6 meses, pues sintió que ya lo había dicho todo.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Adele (@adele)

Recurrió a terapia y al ejercicio, porque era la única forma de estar lejos del teléfono y canalizar su ansiedad. Contó cómo sus expectativas habían cambiado luego de la separación, “Después de pasar por un divorcio, mis requisitos son altísimos. Hay un par de zapatos muy grande que llenar. Siempre lo llamé mi esposo, porque teníamos un hijo juntos”. Asegura que mantiene una excelente relación con Simon, ya que no es cualquier ex, es el padre de su hijo.

Por el bienestar de su hijo de 9 años, favorablemente viven cerca, y organizan cenas y películas para pasar tiempo en familia a diferencia de lo que ella vivió en su infancia, cuando sus padres se separaron, siendo abandonada por su papá cuando apenas era una niña.

Después de tanto hermetismo, habló sobre su padre y su reconciliación, antes que falleciera por cáncer en mayo. “De hecho obtuvimos nuestra paz nuevamente, al contrario de lo que dicen las noticias. Una semana antes que falleciera, le reproduje mi nuevo álbum por zoom.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Adele (@adele)

Adele estará en la portada de la edición Noviembre de Vogue británica y estadounidense, luciendo su nuevo cuerpo y mostrándose mucho más segura, y como cereza del pastel, admitió estar en una relación con el famoso agente deportivo Rich Paul, haciéndolo oficial el pasado 19 de septiembre cuando publicó su primera selfie en Instagram.