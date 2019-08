Autora comparte 'las cosas que hubiese querido saber a los 20 años y no te enseñan en la universidad'

No importa cuánto estudiemos, hay cosas para los que la universidad no nos prepara. La autora argentina residente en Panamá, María McReddie, presentó su libro “Las cosas que hubiese querido saber a los 20 años y no te enseñan en la universidad” durante la Feria Internacional del Libro, que se celebra en el Centro de Convenciones Atlapa del 13 al 18 de agosto.