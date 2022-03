Por Carolina Castellanos



Dicen que todo artista se debe a su público, sin embargo, la confianza en exceso puede ser perjudicial. Así le ocurrió a una de las integrantes del grupo ochentero Flans, quien se dejó llevar por las emociones y terminó por el suelo.

Todo sucedió en un concierto que daba Flans junto al grupo Pandora en el Auditorio Nacional de México. Ilse Olivos, una de las integrantes originales del grupo ochentero Flans se encontraba cantando eufórica en medio del público, quienes con celulares en mano coreaban y disfrutaban del concierto.

En un momento, Olivo quiso tener un encuentro más cercano con sus fans y dejándose llevar por sus emociones decidió lanzarse al público que la rodeaba. Pero para sorpresa de ella nadie la sostuvo, puesto que todos sus fans se encontraban concentrados grabándola.

Afortunadamente la artista no resultó herida y siendo fiel a la icónica frase: "El show debe continuar", se levantó y siguió cantando como si nada.

No obstante, la caída se hizo viral por las redes sociales y hasta la misma cantante compartió el video en su cuenta de Instagram con mucho humor. "¡Aquí la caída! ¡Ayúdenme, no sean así!", escribió bajo el clip, añadiendo una serie de emojis llorando de risa.

Sus fanáticos y colegas como Benny Ibarra le siguieron la onda comentándole con ojitos enamorados: "¡Qué gran momento, gracias!"; y un fan le comentó "JAJAJA, pido perdón por reírme, JAJAJA, pero prometo que yo en Guadalajara sí te ayudo".

Por otra parte, algunos se preocuparon y también se hicieron notar "Oye, ¿y no te lastimaste? Estás chiquita, hay que cuidarte", expresó una chica. "Bendito Dios que me cuida", contestó la cantante. "La vi muy cerca, pero no me pasó nada", confirmó por Instagram.

Después del tremendo golpe, Ilse siguió el show como si nada hubiese pasado y sus fanáticos siguieron disfrutando el show del trío musical, cantando temas célebres como "Bazar", "No controles" y "Tímido".