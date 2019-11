El Grammy Latino celebra 20 años sin mucho reguetón

En la celebración de los 20 años del Grammy Latino, el reguetón no dominará la fiesta.Varios artistas del género expresaron molestia al ser excluidos de las principales nominaciones del premio más importante de la música latina, que se entrega este jueves en Las Vegas.

A la ceremonia antecedió, el miércoles, un homenaje que la Academia Latina de la Grabación rindió al cantautor colombiano Juanes como Persona del Año.

"Estoy realmente agradecido", arrancó el artista de 47 años, que además tiene tres nominaciones.

"Mi corazón está inmenso", siguió tras ver el desfile de grandes artistas, todos amigos, que le cantaron. "En mi sueño más ambicioso, nunca pensé que esto iba a pasar".

"El reguetón ha cambiado la música"

Alejandro Sanz llegará a la vigésima edición de estos premios con ocho nominaciones, mientras que su compatriota Rosalía lo hará con cinco.

"Nos vemos el 14 de noviembre para celebrar la música", escribió Sanz en Instagram al confirmar su asistencia a la ceremonia, que será animada por Ricky Martin.

Destacan también con múltiples nominaciones los artistas Andrés Calamaro (4), Fonseca (4), Juan Luis Guerra y 4.40 (4), Tony Succar (4), Paula Arenas (3), Kany García (3), Sech (3) y Sebastián Yatra (3).

Sanz compite con "#Eldisco" en la categoría de mejor álbum, pero además en mejor grabación y canción con dos temas: "No tengo nada" y "Mi persona favorita", que interpreta con Camila Cabello.

También compiten por mejor álbum Paula Arenas ("Visceral"), Rubén Blades ("Paraíso Road Gang"), Andrés Calamaro ("Cargar la suerte"), Fonseca ("Agustín"), Luis Fonsi ("Vida"), Rosalía ("El mal querer"), Ximena Sariñana ("¿Dónde bailarán las niñas?"), Tony Succar ("Más de mi") y Sebastián Yatra ("Fantasía").

Y de reguetón... nada.

La Academia destacó en un comunicado cómo en 2004 "lideró la tarea de reconocer al reggaeton (música urbana) en varias categorías, adaptándose a la revolución de la música" y reiteró que "sigue un estricto proceso de votación" de sus miembros para decidir los nominados en el que no tiene influencia.

"La música del reguetón está triunfando en el mundo entero", dijo a la AFP el legendario productor Emilio Estefan a la AFP. "A mi me encanta el reguetón (...), no se puede negar que el reguetón ha cambiado la música en el mundo".

"Artistas tan chéveres"

"Sin reggaeton no hay Latin Grammy" es una consigna que muy probablemente llegará a Las Vegas junto al gramófono con una equis roja que Daddy Yankee hizo viral. "Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO", dijo el reguetonero.

Maluma dijo haber sentido "una desilusión bien cabrona" de no recibir nominaciones, mientras que Anuel consideró que era "un descaro" no haber sido considerado.

Anitta, Bad Bunny, De La Ghetto, Feid y Sech compiten por el mejor álbum de música urbana.

"No he dormido, llevo como dos días sin dormir", dijo Feid a la AFP. "Más que nervioso, estoy contento que me hayan puesto al lado de artistas tan chéveres que quiero tanto".

Indicó que después de recibir su nominación habló con Maluma. "Me dijo: 'usted lo que tiene que ser feliz. Sea feliz, disfrútela'".