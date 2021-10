Hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, pide eliminar 'Griffith' de su apellido

La modelo y actriz de 25 años Stella Banderas Griffith, fruto del matrimonio entre el actor español Antonio Banderas y la actriz norteamericana Melanie Griffith presentó una petición de cambio de nombre en la Corte de California solicitando que se le retire parte de su famoso apellido, según documentos judiciales obtenidos por la revista People.

En los documentos de la corte, la joven citó un motivo muy simple para esta sorprendente decisión: "Solo quiero acortar mi nombre eliminando el apellido extra".

"Además, normalmente no uso 'Griffith' cuando me refiero a mí misma o en documentos", agregó en la presentación, obtenida por el sitio The Blast. "Entonces, eliminar el nombre coincidiría con mi uso habitual".

Con sus afirmaciones, Stella quiere dejar claro que su decisión nada tiene que ver con la relación con su madre Melanie con la que se lleva muy bien. De hecho, en su usuario de Instagram @stellabanderasgriffith continúa figurando su nombre junto a los dos apellidos, si bien ella se ha denominado desde hace mucho tiempo simplemente como Stella Banderas y así figura en su perfil.

Su último proyecto empresarial está lanzado bajo esta firma, una marca de perfumes que choca con los estudios que ya ha comenzado de Arte Dramático.

Precisamente su colección de perfumes está inspirada en Los Ángeles y Málaga, sus dos ciudades: "He puesto todo mi amor y energía en Lightbound y estoy muy emocionada de poder presentar el primer producto: un perfume en aceite sin género, hecho a mano y empaquetado de manera sostenible que me recuerda y está inspirado en mi crecimiento entre Málaga y Los Ángeles".

A principios de octubre, la modelo y actriz caminó por la alfombra roja con su papá Antonio en el Festival de Cine de San Sebastián en España donde los dos se hicieron pasar por una pareja a juego con trajes negros.

Griffith compartió una foto de la pareja en su cuenta de Instagram, escribiendo: "Padre e hija ❤️❤️❤️ Stella y Antonio en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián. #Reunidos #familia #amor @stellabanderasgriffith @antoniobanderasoficial".

Melanie Griffith y Antonio Banderas se casaron en 1996, fruto de su relación nació Stella del Carmen en la ciudad de Marbella, España. Tras casi 20 años de matrimonio la pareja de actores se separaron en 2015, pero siguen siendo amigos cercanos.

Stella es hermana de la actriz Dakota Johnson y Alexander Bauer por parte de su madre.

Hizo su debut como actriz en la película de 1999 Crazy in Alabama, que dirigió su padre y protagonizó su madre.