Montreal celebra a Leonard Cohen un año después de su muerte

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, tiene previsto participar también en la celebración, en la que se esperan miles de espectadores en el lugar donde suele jugar el club de hockey canadiense.

"Con toda honestidad, creo que es mejor que él no esté ahí para eso", dijo Adam Cohen, hijo del famoso poeta y compositor fallecido a los 82 años el 7 de noviembre pasado en Los Ángeles y enterrado en el cementerio judío de Montreal en las cercanías del famoso monte Royal.

El concierto, en el que también actuarán el compositor Philip Glass, Lana del Rey, Sting y Wesley Schultz y Jeremiah Fraites, de la banda de folk-rock The Lumineers, marca el arranque de una semana de tributos en Montreal.

"Mi padre me dejó una lista de instrucciones antes de irse: méteme en una caja de pino cerca de mi madre y mi padre (...) Si quieres hacer un evento público, hazlo en Montreal", explicó Adam Cohen en la presentación del concierto.

"Uno de sus principales rasgos de carácter fue su modestia, y creo que hubiera preferido no tener que asistir a un evento así o habría intentado disuadirnos de hacer algo tan grande", agregó a AFP.

Nacido en el seno de una familia judía adinerada en Montreal, Leonard Cohen se dedicó en sus inicios a la poesía y publicó algunas recopilaciones de poemas. Más adelante se aventuró a interpretar sus textos durante reuniones en Nueva York, en la isla de Hydra en Grecia y finalmente en Los Ángeles.

Murales frescos

Al igual que su padre, Adam Cohen se describe a sí mismo como el ejemplo típico de la "diáspora de Montreal".

"Montreal tiene algo mítico para nosotros y somos embajadores de Montreal donde sea que vayamos", dijo Adam Cohen, músico y productor del último y decimocuarto álbum de su padre, "You Want It Darker", lanzado unas semanas antes de su muerte.

Cinco conciertos más están programados para realizarse a lo largo de los próximos cinco meses en los que los artistas interpretarán las canciones de álbumes de Cohen, "respetando la intención original" del autor y con los temas en el mismo orden en que fueron editados, dijo Pop Montreal, la productora que los organiza los recitales.

La semana de homenajes que arranca el lunes también está marcada por la inauguración de dos enormes murales con retratos del artista y la celebración de veladas poéticas. A partir del miércoles, se llevará a cabo una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal (MAC) que recorrerá el mundo el próximo año.

Escritos, dibujos y grabaciones realizados durante más de sus 50 años de carrera se reúnen para la exposición "Une brèche en toute chose/A Crack in Everything", donde compartirán sala obras especialmente dedicadas a Leonard Cohen y firmadas por unos cuarenta artistas de diez países.

La exposición también se nutre de "entornos multimedia innovadores", según el MAC, donde artistas como el neoyorquino Moby, el pianista canadiense Chilly Gonzales y la francesa Lou Doillon prestan sus voces y su música.

Adam Cohen, que dirige las celebraciones, quiere "mostrar realmente la magnitud de la influencia" de su padre, mientras le da al público "especialmente en esta ciudad de Montreal" la oportunidad de rendirle homenaje.