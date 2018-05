Meghan ya tiene su figura de cera en el Madame Tussauds de Londres

"El entusiasmo con la boda real está en su apogeo y nos llovieron preguntas sobre cuándo sería posible conocer a sus altezas reales", dijo el director general del museo, Edward Fuller, a menos de dos semanas para el enlace del 19 de mayo.

La estatua lleva el vestido verde que Markle usó cuando la pareja anunció su compromiso, en noviembre.

"Lleva seis meses" hacer una estatua. "Tuvimos que darnos prisa", explicó a la AFP Stephen Mansfield, el escultor principal.

Al preguntarle si Enrique y Markle posaron para las esculturas, respondió: "como te imaginarás, están pensando en otras cosas, así que creamos las estatuas usando técnicas desarrolladas con los años".

La actual estatua de Enrique, que se inauguró cuando cumplió 30 años, hace tres, ha sido actualizada con la barba pelirroja que luce ahora.

El público podrá ver las estatuas a partir del 18 de mayo, un día antes de la boda. El día del enlace, el museo ofrecerá entrada libre a todos aquellos que se llamen como los novios, Harry o Meghan.

