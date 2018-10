Miss Perú 2019 descarga su ira por los comentarios agresivos en sus redes

En una entrevista que diera en su tierra natal este lunes 22 de octubre, la reina de belleza explicó lo que estaba viviendo por el bullying cibernético y dijo que si ella recibió la corona es porque su hermoso país así lo decidió.

Grados se presentó en el programa "Válgame Dios" de Latina, conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González, donde manifestó que lo que más le duele es que se hayan metido con su madre.

"Me siento muy orgullosa de ser chola, de ser indígena, de pertenecer a Perú y de representarlo ahora y no tendría por qué sentirme mal. Me quiebro, me siento mal que se metan con mi familia, con mi madre, que la insulten, lo lamento; tal vez, algunas personas han tomado de otra manera mis declaraciones", expresó la miss.