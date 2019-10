El Museo de Academia de Hollywood tendrá la capa de Bela Lugosi en 'Drácula'

Se trata de una donación al museo por parte de la familia Lugosi, ya que el carismático actor se quedó con la capa tras protagonizar aquella película y la vistió en numerosas ocasiones tanto en actuaciones públicas como en reuniones privadas.

"La capa de mi padre ha tenido un lugar muy especial en mi vida y en las vidas de mis hijos y nietos", explicó el hijo del actor, Bela G. Lugosi.

"Después de varios años de discusiones con Kerry Brougher (director del Museo de la Academia de Hollywood hasta el pasado agosto), quien mostró una gran cuidado y apreciación por su importante papel en la historia del cine, quedó claro que no hay un mejor hogar para la capa que el Museo de la Academia de Hollywood", añadió.

La capa de Bela Lugosi en "Drácula" es solo uno de las donaciones que la Academia ha recibido y que ha detallado que formarán parte del museo.

Así, la institución cinematográfica ha logrado también un sombrero que vistió Debbie Reynolds en "Singin' in the Rain" (1952), el vestido que llevó Jennifer Jones en "Madame Bovary" (1949), o el conjunto de Shirley Temple en "The Little Princess" (1939).

Al margen de las donaciones, la Academia de Hollywood también anunció hoy una serie de compras que ha hecho para su colección.

En este apartado aparecen, entre otros objetos, una peluca de Elizabeth Taylor en "Cleopatra" (1963), la bata y pantalones cortos de Jeff Bridges en "The Big Lebowski" (1998), el uniforme de camarera de Susan Sarandon en "Thelma and Louise" (1991) o una chaqueta de Jack Nicholson en "The Shining" (1980).

El Museo de la Academia de Hollywood es un ambicioso centro llamado a convertirse en un lugar de peregrinación para los amantes del cine, pero su gestación está siendo muy complicada y lleva acumulados varios años de retrasos y contratiempos.

El pasado diciembre, ya con varios atrasos en su historial, la Academia aseguró en un encuentro con los medios que el museo abriría sus puertas a finales de 2019.

Pero en junio de este año, la institución retrasó una vez más la inauguración y dijo que se inaugurará en 2020.

A comienzos de este mes, la Academia anunció que Bill Kramer será el director de su museo y reemplazará así a Kerry Brougher.

Con 28.000 metros cuadrados, 388 millones de dólares de presupuesto y un emplazamiento situado en el cruce de Fairfax Avenue y Wilshire Boulevard de la ciudad californiana, este museo contará con una vasta muestra permanente dedicada a la historia y evolución del cine además de exposiciones temporales sobre personalidades o temáticas específicas de la gran pantalla.