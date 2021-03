Panameño Danilo Pérez gana Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz

El pianista panameño Danilo Pérez ganó este domingo 14 de marzo de 2021 el Premio Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz por "Secrets Are the Best Stories".

En esta oportunidad, Pérez realizó este trabajo en conjunto con el músico estadounidense Kurt Elling.

Junto a Pérez, fundador del Panama Jazz Festival, y Elling compitieron Carmen Lundy con Modern Ancestors; Somi With Frankfurt Radio Big Band con la producción Holy Room: Live at Alte Oper; Thana Alexa con Ona y Kenny Washington con What’s the Hurry.

Tras conocerse de la premiación, el Ministerio de Cultura reaccionó y felicitó a Danilo Pérez por haber sido galardonado junto al vocalista Kurt Elling en la ceremonia de los premios Grammy.

En la nota, Carlos Aguilar, ministro de Cultura, destacó el elevado nivel artístico y colaborativo de este disco ganador del máximo reconocimiento musical otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, el cual reconoce año tras año a lo mejor de la industria musical.

La Fundación Danilo Pérez publicó el momento en que se anunció el premio en la ceremonia.