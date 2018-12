Personalidades que fallecieron en este 2018

Stan Lee

La leyenda del cómic Stan Lee, el responsable de emblemáticos personajes como Spider-Man o Hulk, falleció en Los Ángeles a los 95 años.

Coloso de las viñetas estadounidenses y referencia imprescindible de la cultura popular en el último medio siglo desde la editorial Marvel, Lee creó además otros famosos personajes como The Fantastic Four, Iron Man, The X-Men o Daredevil.

Entre otros trabajos emblemáticos de Lee y que forman parte del universo Marvel se encuentran Los Vengadores ("The Avengers"), El Hombre Hormiga ("Ant Man"), Doctor Extraño ("Doctor Strange"), la Pantera Negra ("Black Panther"), Patrulla X y el poderoso Thor.

Anthony Bourdain

El popular chef estadounidense Anthony Bourdain, de 61 años, se suicidó en Francia.

Después de una intensa trayectoria como cocinero en diversos restaurantes en Nueva York, Bourdain escribió sus memorias "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly" (Confidencias de cocina: aventuras en el vientre culinario) y comenzó su exitosa carrera televisiva, con programas como “No Reservations” del canal Travel Channel y “Parts Unknown” de la cadena CNN.

Monserrat Caballé

La soprano española Montserrat Caballé murió a los 85 años, está considerada como una de las grandes voces líricas del siglo XX.

A lo largo de sus más de 50 años de carrera, interpretó cientos de óperas y conciertos en los principales teatros del mundo junto a las mejores orquestas y repartos.

Montserrat Caballé incursionó además en la música popular. Siempre quedará en el recuerdo la interpretación que hizo en 1988 junto al cantante Freddie Mercury del tema "Barcelona”, de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92.

Aretha Franklin

La cantante estadounidense Aretha Franklin, conocida como la "Reina del Soul", falleció a los 76 años en su casa de Detroit.

Nacida en 1942 en Memphis (Tennessee), Franklin llevaba en la música desde los años 50 y cuenta con grandes éxitos como "Respect" y "Spanish Harlem", a los que se suma el haber ganado 18 premios Grammy.

En 1979 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1987 fue la primera mujer que ingresó en el salón de la fama del "rock and roll".

Burt Reynolds

El actor, director y productor cinematográfico estadounidense Burt Reynolds murió a los 82 años en la localidad floridiana de Jupiter.

El protagonista de cintas como "Deliverance", "Smokey & The Bandit" (Los caraduras) y "Boogie Nights", por la que recibió una nominación al Óscar, compaginó cintas de acción y comedia, vivió su época dorada durante la década de 1970, aunque se mantuvo en activo hasta la actualidad.

Stephen Hillenburg

El creador de la exitosa serie de dibujos animados "Bob Esponja", Stephen Hillenburg, falleció a los 57 años, meses después de ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica.

La vida de Hillenburg estuvo siempre vinculada al mar, primero como profesor de biología marina en el Orange County Marine Institute en Dana Point, donde era conocido por crear personajes animados para ayudar a enseñar a sus estudiantes sobre las criaturas del océano.

Al decidir dejar la docencia y seguir una carrera en artes, estudió en el California Institute of the Arts, y comenzó a trabajar con Nickelodeon en "La vida moderna de Rocko", y luego en "Bob Esponja", que se estrenó en 1999 y es una de las series más vistas de Nick.

Kofi Annan

El exsecretario general de la ONU y premio Nobel de la Paz Kofi Annan falleció a la edad de 80 años, tras haberse convertido en estrella de la diplomacia mundial durante sus diez años al frente de Naciones Unidas.

Annan, de nacionalidad ghanesa, y que vivía en Suiza, fue el séptimo secretario general de la ONU, ocupando la función del 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2006.

Junto con la organización, recibió en 2001 el Premio Nobel de la paz por sus "esfuerzos en favor de un mundo mejor organizado y más pacífico".

George H.W Bush y su esposa, Barbara

El expresidente de EEUU, George H.W. Bush, murió a los 94 años.

Falleció ocho meses después de que lo hiciera su esposa, la exprimera dama Barbara Bush, con la que estuvo casado 73 años.

Desde la Casa Blanca, Bush lideró el fin de la Guerra Fría, la primera guerra del Golfo y la invasión de Panamá mientras la Unión Soviética se derrumbaba y Alemania se reunificaba.

El expresidente sufría un tipo de parkinson que le impedía caminar y lo tuvo en silla de ruedas en sus últimos años de vida, en los que sus entradas y salidas del hospital fueron constantes sobre todo por problemas respiratorios.

Bernardo Bertolucci

El cineasta italiano Bernardo Bertolucci, conocido por películas como "El último tango en París" o "El último emperador", falleció en su casa de Roma a los 77 años.

Bertolucci, considerado un maestro del cine italiano y mundial, ganó nueve premios Óscar en 1988 por el "El último emperador", la biografía del último emperador chino.

En 1972 se dio a conocer en todo el mundo con "El último tango en París", una película erótica con Marlon Brando y Maria Schneider que provocó un escándalo por una controvertida escena de sexo. La película fue prohibida en Italia.

Kate Spade

La diseñadora estadounidense Kate Spade, de 55 años, falleció en Nueva York. Su cadáver fue hallado por su ama de casas en su apartamento ubicado en la lujosa zona de Park Avenue.

Spade junto a su esposo, Andy Spade, lanzó en 1993 la marca de moda que lleva su nombre, conocida especialmente por sus zapatos y bolsos.

Margot Kidder

Margot Kidder, la actriz canadiense que interpretó a Lois Lane en "Superman" (1978), murió en Livingston, Montana a los 69 años.

Kidder encarnó también a Lois Lane en las tres secuelas de "Superman", siempre junto a Christopher Reeve, el actor que dio vida al hombre de acero.

Verne Troyer

El actor Verne Troyer, conocido por su papel de 'Mini-Me' en las películas "Austin Powers", murió a los 49 años.

Troyer, que había nacido con el trastorno genético de enanismo, inició su carrera en el cine en 1994 como doble para un bebé de nueve meses, hasta que la segunda película de la serie "Austin Powers" lo lanza a la fama en 1999.

Avicii

Avicii, uno de los DJ más famosos del mundo que contribuyó al éxito global de la música electrónica, falleció en Omán a los 28 años.

Tim Bergling, conocido por su nombre artístico Avicii, fue uno de los primeros DJ que ganó una inmensa popularidad mientras la música electrónica pasaba en la última década de las discotecas al Top 40 de la radio.

Entre sus mayores hits se encuentra "Wake Me Up", número uno en Europa en 2013, con el cantante de soul Aloe Blacc.

Stephen Hawking

El reconocido físico británico Stephen Hawking murió a los 76 años.

Hawking desafió las predicciones de los médicos, que apuntaban que solo viviría unos años después de que le diagnosticaran una forma atípica de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que ataca a las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios y que lo dejó en silla de ruedas.

El astrofísico explicó en los años 1970 que los agujeros negros se disuelven como una aspirina en un vaso de agua y revolucionó la manera de ver el funcionamiento del Universo.

Hubert de Givenchy

El legendario modisto francés Hubert de Givenchy, fundador de la "maison" homónima, murió a los 91 años.

El creador en 1952 de la marca Givenchy nació en 1927 en Beauvais (oeste de Francia), de donde se fue a París a los 17 años para dedicarse a la que ya era entonces su pasión.

Un papel fundamental en su obra lo desempeñó su encuentro en 1953 con Audrey Hepburn, a la que prestó varios modelos para su película "Sabrina". La actriz sería en 1957 la imagen del primer perfume del modisto francés, "L'interdit".

María Rubio

La actriz María Rubio, famosa por interpretar a la villana Catalina Creel de la conocida telenovela mexicana "Cuna de Lobos", falleció a los 84 años.

Rubio trabajó en más de 20 telenovelas e hizo también cine y teatro.

Con un icónico parche en un ojo que le daba un temible aspecto, Rubio alcanzó el estrellato como Catalina en "Cuna de Lobos" (1986), una de las telenovelas mexicanas más conocidas y que fue exportada a varios países de América Latina.

John Mahoney

El actor John Mahoney, conocido por interpretar al padre del protagonista de la serie "Frasier", falleció a los 77 años en Chicago.

El personaje de Martin Crane, padre de Frasier Crane (Kelsey Grammer) y Niles Crane (David Hyde Pierce) en la célebre comedia televisiva, fue la página más sobresaliente y recordada de la carrera de Mahoney, quien por este papel estuvo doblemente nominado a los Globos de Oro y a los Premios Emmy.

Eddie Clarke

El guitarrista británico Eddie Clarke, último superviviente de la formación clásica de la banda Motorhead, murió a los 67 años por una neumonía.

Clarke, apodado 'Fast Eddie' ('Eddie el rápido'), formó parte de la banda de heavy metal entre 1976 y 1982, al lado de Lemmy Kilmister, cantante, bajista y líder del grupo, fallecido en diciembre de 2015, y el batería Phil Taylor, que había muerto semanas antes.

El guitarrista colaboró en los primeros seis álbumes de la banda y decidió abandonar la formación durante una gira por los Estados Unidos.

Dolores O'Riordan

La vocalista del grupo irlandés de pop-rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, falleció "súbitamente" en Londres a la edad de 46 años.

El grupo hizo mella a nivel internacional en los años 1990 con temas como Zombie (sobre la guerra en Irlanda del Norte), Just My Imagination o Animal Instinct. La banda vendió más de 40 millones de discos.

La banda se separó y O'Riordan intentó una carrera como solista con un primer album "Are you listening?". En 2009, The Cranberries volvió a juntarse y sacó tres años después el álbum "Roses".

Penny Marshall

La actriz y directora Penny Marshall, la primera mujer en recaudar más de 100 millones de dólares con una película, murió en Los Ángeles a la edad de 75 años.

Marshall, famosa en el mundo anglosajón por haber participado en la serie "Laverne & Shirley" en la década de 1970, sucumbió a las complicaciones relacionadas con su diabetes.

Penny Marshall dirigió a muchas estrellas, incluidas Geena Davis y Madonna, Robert De Niro y Robin Williams ("Despertares", 1990), Whoopi Goldberg ("Sálvese quién pueda", 1986), Denzel Washington y Whitney Houston. Es asimismo quien dio a Mark Wahlberg su primer papel.