Enrique y Meghan llegan a Marruecos, último viaje oficial antes de ser padres

Para acompañar a la exactriz estadounidense en sus diferentes actividades en un pueblo de la cordillera del Atlas, la mañana del domingo, y en la capital marroquí, se estableció un "dispositivo médico", según fuentes autorizadas.

A su llegada, el príncipe Enrique, en traje gris claro, y la duquesa de Sussex, con un vestido rojo, fueron recibidos con una tradicional bandeja de dátiles, una muestra de hospitalidad en Marruecos.

Esta visita de dos días, organizada a pedido de la reina Isabel II, preocupa a algunos medios británicos como el tabloide Daily Mirror, que describió a Marruecos como "una zona peligrosa" y a su capital, Rabat, como una "ciudad amotinada".

Antes de la llegada de la pareja real, fuentes diplomáticas locales recordaron que el país es "un polo de estabilidad en el norte de África".

The Duke and Duchess of Sussex arrive in Rabat for #RoyalVisitMorocco!🇲🇦🇬🇧 pic.twitter.com/5sXqyAeZtF