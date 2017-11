Príncipe Harry dice que 'las estrellas estaban alineadas' cuando conoció a Markle

"El hecho de que me enamorara de Meghan tan increíblemente rápido fue la confirmación de que todas las estrellas estaban alineadas, todo fue sencillamente perfecto", declaró el quinto en la línea de sucesión al trono británico a la cadena BBC.

El hijo menor de Diana de Gales y el príncipe Carlos sostuvo además que su madre, fallecida en 1997, estaría "dando saltos arriba y abajo" de felicidad si pudiera conocer la noticia de su enlace con Meghan, de quien está seguro que se habría convertido en "su mejor amiga".

"Es en días como hoy cuando realmente echo de menos tenerla por aquí, echo de menos poder compartir estas noticias felices", dijo Harry, de 33 años.

Tras varios días de especulaciones sobre el posible anuncio de la boda, la Casa Real británica anunció esta mañana que Harry y su novia se casarán la próxima primavera, en una fecha y lugar todavía por confirmar.

El príncipe agradeció el "fantástico apoyo" que ha recibido durante su relación con Markle por parte de su hermano, William, y la esposa de este, Kate, así como de su padre.

