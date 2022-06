Por Sol Eisenberg



Shakira y Piqué, una de las parejas más conocidas en el mundo del deporte y la música latina, se enfrentan a rumores de ruptura ante la posible infidelidad por parte del futbolista español.

Con más de 10 años de relación y dos hijos en conjunto, los comentarios sobre problemas entre la pareja no son noticia. Cualquier gesto o aparición que realiza la pareja da paso a interpretación.

Ante la no formalización legal de su relación han despertado dudas. La cantante ha compartido en el pasado su temor al matrimonio o, en palabras de Piqué, su deseo de mantenerse como “una fruta prohibida”.

“Es su mentalidad. Me gusta cómo estamos ahora, cómo funcionamos como pareja. No sentimos la necesidad de estar casados”, le comentó el futbolista a The Overlap, el canal de YouTube de Gary Neville.

En el podcast “Mamarazzis”, presentado por las españolas Lorena Vázquez y Laura Fa se compartió que fuentes afirman que “Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar...Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

Igualmente, se habla de las noches de fiesta, en discotecas como Bling Bling y Patrón, en las que se ha observado al deportista junto a amigos y amigas.

Aparte de estos rumores, vecinos han comentado que le han visto entrar y salir de su casa ubicada en la calle Muntaner con Plaza Adrià en Barcelona desde la última semana.

Por parte de la cantante, el pasado abril lanzó “Te felicito” el nuevo single con Rauw Alejandro que no para de generar comentarios. “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso” es solo un fragmento de la letra.

La pareja, que se conoció hace 10 años en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, aún no han emitido comunicado oficial sobre el tema.