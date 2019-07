Supuesto hijo de Julio Iglesias: 'Mi madre y yo fuimos víctimas de un error'

"Tanto yo como mi madre fuimos víctimas de un error de forma por el Estado. Esperemos que esta vez se haga justicia y se centren en el fondo. Nos vemos a la salida", declaró a los periodistas.

El juicio por la demanda de paternidad interpuesta contra Julio Iglesias se reanuda hoy en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia a puerta cerrada y sin la presencia del cantante.

Esta nueva vista llega después de que el juzgado hubiera desestimado la "excepción de la cosa juzgada" que planteaban el abogado del cantante y el Ministerio Fiscal, por lo que procede la continuación del proceso.

En declaraciones a EFE, el abogado del demandante, el letrado sevillano Fernando Osuna, indicó que tienen "muchas pruebas, entre ellas la negativa, el no de Julio iglesias a hacerse la prueba de ADN".

"La ley sanciona esa conducta con carácter muy severo. ¿Tu no quieres hacerte la prueba? Muy bien, pues yo como juez te voy a declarar padre siempre y cuando haya indicios", afirmó.

"Otra prueba muy buena, la de ADN que se le hizo a Julio José. Aunque el juez dice que no es totalmente lícita, hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2013 que dice que cuando ese ADN cogido a una persona que no es demandada, pero se va a usar exclusivamente para saber quién es mi padre (...) esa prueba es válida", explicó.

Además indicó que tienen otra prueba: "Javier no es hijo del padrastro, del exmarido de su madre; y en el juicio que se celebró en 1991 se aportaron imágenes en las que se puede comprobar que María Edite -madre del demandante- coincide con Julio Iglesias durante una semana en Sant Feliu de Guixols. Hay testigos y fotografías, de modo que no hay otra alternativa que la paternidad".

Por su parte, el abogado de Julio Iglesias, Fernando Falomir, consideró que la vista de hoy "es un trámite más", y añadió: "Nosotros seguimos pensando que existe la cosa juzgada, y en su caso podremos hacer valer esta tesis ante la Audiencia Provincial -en un hipotético recurso-".

"Julio Iglesias no se ha negado a hacerse la prueba de ADN, pero primero se debía resolver si había cosa juzgada o no. Cuando este asunto sea definitivo -en alusión a posibles recursos de apelación-, no tendrá inconveniente en someterse a ella", apuntó el abogado del cantante español.