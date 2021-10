Peresild de 37 años, se sometió a meses de entrenamiento, incluyendo pruebas de gravedad 0, paracaidismo, resistencia y centrifugado. Los cosmódromos Oleg Novitsky y Pet Dubrov, interpretarán a personajes adecuados a sus características.

La película contará la historia de una doctora que viaja al complejo orbital para salvar la vida de un astronauta.

Además de los entrenamientos, tuvo que familiarizarse con los sistemas a bordo de la nave, aprender a reaccionar en caso de fuga o emergencias el día de su aterrizaje en la tierra el 17 de octubre.

La nave tripulada Soyuz MS-19 partió hoy a las 8:55 zona horaria rusa desde el cosmódromo ruso de Baikonur, deben llegar a su destino 3 horas y 17 minutos después del lanzamiento. La producción tiene como nombre ‘El reto’ y forma parte de un proyecto científico y educativo, convirtiendo a Rusia en el primer país en rodar una película en condiciones de ingravidez.

Aún se desconoce la fecha de estreno.

Este evento se adelanta al que ya había anunciado Tom Cruise, que de la mano de Space X, compañía de Elon Musk, viajaría a la órbita a rodar lo que sería la primera película en el espacio.

Junto al actor de Misión Imposible, también iría el director y escritor de cine Doug Liman y el piloto Michael López-Alegria, astronauta veterano. El proyecto se había anunciado para octubre del 2021 sin embargo, tiempo después se aplazó para el 2022.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv