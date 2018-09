Abraham Pino gana la cuarta gala de Tu Cara Me Suena

La cuarta gala de Tu Cara de Me Suena inició con la presentación del exparticipante de Canta Conmigo, Oriel Ospina, quien le tocó interpretar al colombiano Carlos Vives con el tema “Volví a Nacer”.

La modelo Liza Hernández, quien cantó “Raspberry” de Prince, quien recibió una buena valoración del jurado por la transformación.

¡Ese flow de Prince estuvo presente y es que @lizahernandez23 no defraudó con su imitación! #TuCaraMeSuenaTVN pic.twitter.com/JkK0GM11bk

Domil Leira interpretó al artista folclórico panameño Lucho De Sedas con la conocida canción “Si el Mar se volvería ron”. Tras la presentación, el propio Lucho De Sedas subió al escenario.

Ana Sibauste se enfrentó a personificar a la británica Amy Winehouse con la canción “You know I'm no good”. Su caracterización fue del agrado de los jurados.

You know I’m no goood 🎶🎶🎶Tremenda imitación de Amy Winehouse. ¿Qué tal? #TuCaraMeSuenaTVNpic.twitter.com/Qe8yfE8ck4