Amy Winehouse tendrá una película biográfica

Aún no se ha determinado quién hará el papel de la artista, sin embargo, su padre, Mitch Winehouse destaca que es “muy importante” encontrar a las personas indicadas en especial a la protagonista.

Mitch dijo al diario The Sun: ’"No va a ser Lady Gaga, ella no habla nuestro tipo de inglés. No me importaría apostar que será una desconocida y joven actriz inglesa que se parezca un poco a Amy".

“Queremos alguien que retrate a Amy como era . La divertida, brillante, encantadora y horrible persona que era", indicó al medio.

El film, próximo a producirse por Monumental Pictures espera poder filmarse en el año 2019.