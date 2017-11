Festival de Cine Panameño en Los Ángeles engrandece la cultura latina

El evento, que también incluye en su agenda talleres para cineastas y exhibiciones de artistas panameños, pasó a llamarse “ PanaFest”, con el fin de transformarse en una celebración de arte y cultura latina.

Se presentaron unas 28 producciones cinematográficas, entre ellas nueve proyectos panameños. Además, una sección del evento estuvo destinada a la recolección de fondos para apoyar las labores de reconstrucción y a los damnificados en Puerto Rico, tras el paso del huracán María.

“ PanaFest” se desarrolló el pasado 4 de noviembre en el South Park Center de Los Ángeles, una ciudad en la que se pueden estar realizando cada año unos 300 festivales de cine.

“ La Matamoros” por Delfina Vidal, “ La Cucarachita Mandi” de MartaNoemi Noriega, “ La Sala de los Ninis” por José Morales Antioco, “ El Hijo de la Libertad” por Arturo Dupont, “ What” de Haslam Ortega, “ The Myth of Us” por Mauricio HerreraBarría, Maria Isabel Burnes y Guille Montiel, “ Moltets Felicitats” de Mariel Garcia Spooner, “ Estrif” de José Díaz y “ Versus” por Joaquín Horna, son algunos de los trabajos locales que se proyectaron ese día.

La programación de esta tercera edición fue ideada en colaboración con Yaniv Waisman, del movimiento sin fines de lucro Los Cortos, y Luis Lorenzo Trujillo, creador de Material Extra, primer espacio digital panameño dedicado al cine.

El creador del festival, Carlos Carrasco, manifestó a TVN-2.com que todo ha sido parte del esfuerzo de ampliar la invitación a participar, estar abiertos a variados puntos de vista y de armar un buen equipo colaborativo.

"En mis cuarenta y tantos años de trayectoria en teatro, cine y televisión siempre he encontrado que los proyectos más bonitos son los que se logran trabajando en equipo", dijo Carrasco.

El programa educativo del " PanaFest" contó además con la participación de Arianne Benedetti, directora de la película “ Más Que Hermanos”, e Ingrid Barajas, productora panameña residente en Los Ángeles, en un panel sobre filmar en Centroamérica.

Conquistando la 'meca del cine'

Carlos Carrasco, director, actor y productor con décadas de laborar en la industria del entretenimiento de Estados Unidos, fundó el festival por “orgullo patrio”. "Por estos lares, hasta hace muy poco, no existía el más mínimo reconocimiento de la cultura y talentos panameños”, expresó a TVN-2.com.

Carrasco asegura que se inspiró al ver el crecimiento del cine istmeño en los últimos 10 años, lo que le impulsó a fundar un espacio de exposición para los talentos emergentes ante la industria norteamericana.

Para el creador del Festival Internacional de Cine Panameño en Los Ángeles, el éxito del evento recae en las conexiones a Hollywood y la integración a una comunidad más amplia, por lo que se extendió la invitación a productores y cineastas estadounidenses, así como de Cuba, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, México y Costa Rica.

“En el segundo año, nos esforzamos por invitar cineastas de la comunidad latina norteamericana y añadimos talleres con miembros de la misma. No solo nos ayudó a incrementar la asistencia sino que también proporcionó una mezcla cultural más profunda y divertida al ver a los ‘montunos’ panameños rozándose con angelinos. Este año decidimos ampliar el concepto aún más”, explicó Carrasco a TVN-2.com.

La tercera edición del Festival Internacional de Cine Panameño logró el apoyo de la cadena HBO, así como de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, la Asociación Nacional de Productores Latinos (NALIP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, y NewFilmMakers LA, entre otras empresas y agrupaciones.