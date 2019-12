'Frozen II' triunfa en Acción de Gracias en Estados Unidos

La cinta animada de Disney obtuvo 123,7 millones de dólares en los días festivos que van del miércoles, víspera de Acción de Gracias, al domingo dentro del apartado "doméstico", que en la jerga del sector agrupa los ingresos en la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

Con Chris Buck y Jennifer Lee de vuelta en la dirección, "Frozen II" comienza con Elsa escuchando una voz en su cabeza, lo que la llevará a emprender una nueva aventura junto a su hermana Anna y el resto de emblemáticos personajes de "Frozen" (2013).

El misterio con toques de comedia de "Knives Out", que gira en torno al asesinato del patriarca de una rica familia, consiguió 41,7 millones de dólares en su exitoso primer fin de semana en la gran pantalla.

Con Rian Johnson ("Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi", 2017) a los mandos de las operaciones, esta película, que rinde homenaje y parodia las historias de Agatha Christie, cuenta con uno de los elencos más brillantes del año en Hollywood: la cubana Ana de Armas, Chris Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Michael Shannon, Toni Collette y Don Johnson.

"Ford v Ferrari" completó el podio este fin de semana con 19 millones de dólares.

Con unas espectaculares escenas de carreras y la dirección de James Mangold ("Logan", 2017), esta película relata la historia real del peculiar piloto Ken Miles (Christian Bale) y del veterano diseñador de vehículos Carroll Shelby (Matt Damon), que retaron en los años 60 con Ford a la todopoderosa Ferrari en las 24 Horas de Le Mans.

Por detrás se situó "A Beautiful Day in the Neighborhood", que se anotó 17,3 millones de dólares.

Esta cinta de Marielle Heller ("Can You Ever Forgive Me?", 2018) gira en torno a Fred Rogers (Tom Hanks), el famoso presentador estadounidense de televisión que durante más de 30 años presentó el espacio infantil y educativo "Mister Rogers' Neighborhood".

Finalmente, el drama con reflexión sobre el racismo "Queen & Slim", que dirigió Melina Matsoukas, superó las previsiones de los expertos y se embolsó 15,8 millones de dólares.

Daniel Kaluuya, nominado al Óscar por "Get Out" (2017), encabeza junto a Jodie Turner-Smith el reparto de este largometraje que empieza con dos jóvenes negros cuya cita romántica se ve abruptamente interrumpida cuando un policía blanco detiene el vehículo en el que viajan.