Gina Rodríguez protagonizará la película 'Awake' de Netflix

Rodríguez, que ya ha colaborado en varias ocasiones con esta compañía de "streaming" (emisión en línea), trabajará en este largometraje de ciencia-ficción a las órdenes del director Mark Raso, que en 2018 estrenó en Netflix la cinta "Kodachrome" con Ed Harris, Jason Sudeikis y Elizabeth Olsen en su reparto.

La trama de "Awake" girará en torno a un misterioso suceso que afecta a toda la Tierra y que impide dormir a todos los humanos y hace que los aparatos electrónicos dejen de funcionar.

Ante un planeta a punto de sumirse en el caos, una exmilitar (Rodríguez) con graves problemas en el pasado parece saber el secreto para salvar a la humanidad, pero esa cura tiene que ver con su propia hija.

"Awake" contará con un guion firmado por Joseph Raso y Greg Poirer y se espera que su rodaje comience a finales de este verano.

Nacida en Chicago (EE.UU.) en 1984 en una familia con raíces puertorriqueñas, Rodríguez se hizo famosa en el entretenimiento estadounidense gracias a su papel en "Jane the Virgin", serie que este año emite su quinta y última temporada.

Esta producción para la pequeña pantalla le dio en 2015 a Rodríguez un Globo de Oro a la mejor actriz de una comedia televisiva.

La actriz ha presentado este año "Someone Great", una comedia dirigida por Jennifer Kaytin Robinson y que se estrenó en Netflix; y "Miss Bala", una nueva versión de la cinta mexicana homónima del cineasta Gerardo Naranjo de 2011 y que, en esta ocasión, dirigió la estadounidense Catherine Hardwicke ("Twilight", 2008).

Entre los proyectos futuros de Rodríguez sobresale "Carmen Sandiego", una película de Netflix en la que interpretará a la famosa y escurridiza ladrona de tesoros surgida del mundo de los videojuegos.

Es el segundo proyecto en el que Rodríguez y el gigante digital unen sus fuerzas acerca de Carmen Sandiego, ya que este año prestó su voz a una serie de animación sobre el mismo personaje.

Además, Rodríguez encabezará junto a Evan Rachel Wood el elenco de una película todavía sin título de la realizadora Miranda July ("Me and You and Everyone We Know", 2005).