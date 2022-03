Por Carolina Castellanos (Periodista digital)



Joven Mexicano rompió un récord de ver 292 funciones en el cine la película Spider-Man: No Way Home.

La película Spider-Man: No Way Home fue todo un éxito, tanto así que logró recaudar más de 1,870 millones de dólares a nivel mundial. El filme producido por Marvel estudios en colaboración con Sony Pictures, se ubica en el sexto lugar entre las películas más taquilleras y vendidas de la historia. Repercusión que pudo ser más alta si no se hubiese prohibido en China.

Debido a tanto impacto que causó entre los fanáticos el superhéroe de Marvel, no desaprovecharon para disfrutar hasta el último minuto para visualizarla por más de una ocasión, como fue el caso de un chico en México, Ramiro Alanis, que asistió a 292 funciones en el cine no solo por amor a su superhéroe, si no para también batir el récord mundial de ver la misma película en el cine.

Fue así como a través de las redes, el joven aficionado, publicó un video de 40 segundos, donde hace una recopilación de todas las fechas que asistió a ver la película del hombre arácnido. La cual reúne tres grandes actores de diferentes generaciones, Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El hombre expresa que vio la película Spider-Man: No Way Home protagonizada por Holland, tantas veces, debido a que, a finales del 2021, un joven francés llamado Arnaud Klein, superó el récord con 204 sesiones con la cinta Kaamelott - Premier volet y la cual fue aprobada oficialmente por Guinness World Records.

Alanis superó el récord que tenía el Youtuber, NemRaps, quien vio más veces en el cine Avengers: Infinity War en el 2018. Sin embargo, no fue su primer récord, pues el chico compartió por redes sociales que logró romper un Guinness World Records a mediados del 2019 al ver Avengers End Game. Triunfo que le permitió conocer al elenco y tomarse foto con Josh Brolin (Thanos), Jeremy Renner (Clint Barton/Hawkeye), Zoe Saldana (Gamora), Chris Evans (Steve Rogers/Captain America) y Don Cheadle (James Rhodes/War Machine).

Pero ahora, para que su nueva marca de 292 sesiones sea aceptada, deberá esperar un poco más, ya que se necesita que la película no esté en cartelera en los cines y así sea reconocido oficialmente. Por otro lado, la cinta sigue siento un éxito en taquilla por lo que recientemente a finales de febrero se lanzó de forma inusual la versión digital a través de algunas plataformas de streamming. La cual emocionó a todos los fans.

¿Pero cuál fue esta forma? En la imagen que usaron para difundir se muestran a los tres actores que interpretaron al hombre araña, Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Tendencia en redes sociales como meme para todos los usuarios.

Aquí te dejamos el meme e imagen con el que anunciaron la versión digital de la cinta que reúne tres generaciones de arácnidos…

of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12! Pre-order now: https://t.co/Rythp0WfkUpic.twitter.com/pOmV6y3lJr — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 23, 2022

#SpiderManNoWayHome regresa a casa en digital el 22 de marzo y en 4K UHD y blu-ray el 12 de abril del 2022” como anunció la cuenta de Twitter de Spider-Man.