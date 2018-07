'Mission: Impossible - Fallout' aterriza en la cartelera estadounidense

En la cinta, que se espera que recaude unos 55 millones de dólares en su debut, el equipo con el que trabaja el agente Ethan Hunt (Cruise) lleva a cabo una operación de alto riesgo que le llevará por París, Londres y la región de Cachemira para evitar un ataque terrorista global.

Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Alec Baldwin, Rebecca Ferguson, Angela Bassett y Vanessa Kirby completan el reparto del filme dirigido por Christopher McQuarrie. La otra gran propuesta del fin de semana es la cinta infantil de animación "Teen Titans Go! To the Movies", de Aaron Horvath y Peter Rida Michail.

En la obra, un villano con un maquiavélico plan para dominar el mundo se enfrentará a cinco superhéroes adolescentes que sueñan con convertirse en estrellas de Hollywood.

Kristen Bell, Nicolas Cage, Tara Strong y Will Arnett prestan sus voces a los personajes en la versión original. La cartelera se renueva en el territorio independiente con los dramas "Puzzle" y "Hot Summer Nights". En "Puzzle", de Marc Turtletaub, una mujer con una vida rutinaria descubre su repentina pasión por los puzzles, lo que le lleva a un giro enorme en su vida ya que comienza a dar prioridad a sus verdaderas pasiones.

Kelly MacDonald e Irrfan Khan son los protagonistas de la historia. Por último, "Hot Summer Nights", de Elijah Bynum, cuenta el paso de la niñez a la adolescencia del protagonista durante un verano en Cape Cod (Massachusetts). Timothée Chalamet, Maika Monroe, Alex Roe y Emory Cohen son los protagonistas.