Netflix anuncia que 'Bright' tendrá una secuela

Netflix publicó un pequeño video humorístico en su cuenta de Twitter, en el que confirmó la nueva película de "Bright" y en el que mostró las supuestas pruebas de casting de un grupo de orcos para este largometraje.

David Ayer, el cineasta de "Suicide Squad" (2015) que dirigió "Bright" (2017), volverá a ponerse a los mandos en la secuela y, además, firmará su guion.

ANNOUNCEMENT: Orc auditions for the @BrightNetflix sequel are now closed. Thank you. Have a nice day. pic.twitter.com/QnVqkgYRkE