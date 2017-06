"Okja" de Netflix, cuarto filme más visto en Corea del Sur pese al boicot

En su día de estreno, la película de Bong, que cuenta la historia de una niña y su relación con un cerdo gigante llamado Okja, logró atraer 23.106 espectadores, según los datos publicados hoy por Korean Film Council (KFC).

Las tres grandes exhibidoras de Corea del Sur -CJ CGV, Lotte Cinema y Megabox- anunciaron recientemente un boicot contra la película si mantenía su estreno simultáneo en la plataforma digital Netflix, argumentando que "destruiría el ecosistema de la industria cinematográfica local".

Ante la negativa de los responsables del largometraje, las tres empresas, que poseen el 90 por ciento de las pantallas que existen en el país, han decidido no proyectar el filme en ninguna de sus multisalas.

Las surcoreanas "Anarchist from colony" y "Real" y la estadounidense "Transformers: The last knight" fueron las tres películas más vistas el jueves, aunque éstas se proyectaron en 995, 918 y 859 pantallas frente a las 94 en las que se pudo ver "Okja".

La cinta de Bong se puede ver desde el 29 de junio en unos 190 países de todo el mundo a través de Netflix, fecha en la cual comenzó a proyectarse también en salas de Corea del Sur y Estados Unidos.

"Okja" también fue centro de la polémica en el último Festival de Cannes cuando Netflix anunció que no la proyectaría en los cines de Francia, lo que desató las quejas de los defensores del cine en pantalla grande y llevó al certamen a cambiar sus reglas.

Así, desde el próximo año no podrán competir en el certamen películas que no se estrenen en salas francesas.

Protagonizada por la británica Tilda Swinton, el estadounidense Paul Dano y la surcoreana Ahn Seo-hyun, "Okja" es el sexto largo de Bong Joon-ho, ganador de la Concha de Plata en San Sebastián en 2003 con "Memories of murder" ("Crónicas de un asesino en serie") y aplaudido también por trabajos como "Mother" (2009).