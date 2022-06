La 49.ª entrega anual de los Daytime Emmy Awards se llevó a cabo el pasado viernes por la noche y una de las triunfadoras fue la panameña Kadine Anckle por su trabajo como productora del programa "Turning the Tables with Robin Roberts" que se llevó el premio a Mejor Programa de entrevistas informativo excepcional.

Turning the Tables with Robin Roberts es un programa de entrevistas protagonizado por la presentadora de Good Morning America, Robin Roberts quien presenta íconos femeninos multigeneracionales para tomar el té y conversar. Cada episodio de la serie presenta a Roberts hablando con mujeres que se han hecho un nombre en la industria del entretenimiento.

Una de las productoras del programa es la panameña Kadine Anckle, quien fue la encargada de recoger el premio en ausencia de Roberts.

Anckle inició su discurso en español agradeciendo a todo el equipo detrás del programa y finalmente agradeció a Robin, diciendo: " Y por supuesto, a Robin Roberts".

" Gracias, Robin, por ser una anfitriona maravillosa y una luz brillante y permitirnos brillar contigo. Gracias por compartir eso", dijo, antes de concluir con un mensaje de empoderamiento femenino.

La noticia también se compartió en la edición de fin de semana de Good Morning America al día siguiente, y los anfitriones felicitaron a Robin y a todo el equipo.

La estrella de Good Morning America se llevó el premio por encima de algunas figuras conocidas. El programa de Robin compitió con GMA3: What You Need to Know , presentado por sus colegas y amigos Amy Robach , TJ Holmes y la Dra. Jennifer Ashton .