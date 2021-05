Netflix anuncia fecha de estreno de la quinta temporada de 'La Casa de Papel'

La serie española La Casa de Papel llega a su fin con la quinta temporada que ya tiene fecha de estreno y está dividida en dos partes.

La plataforma de streaming Netflix anunció que la primera parte constará de 5 capítulos y estrena el próximo 3 de septiembre.

El segundo volumen, que tendrá la misma cantidad de episodios, saldrá el 3 de diciembre de 2021.

Todo parece indicar que la serie culminará con esta quinta temporada. Sin embargo, un actor indicó en Instagram que nadie ha confirmado esta noticia.

Según Mario de la Rosa, quien interpreta al personaje de Suárez en La Casa de Papel, solo sabe que en la temporada cinco se verá "el final del atraco".

"Todo el mundo me habla del final de La Casa de Papel. Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de forma oficial a todos los actores: ‘el atraco llega a su fin’, pero no sé si luego va a continuar la historia", aseguró el actor.

En esta 5 temporada, Tokio (Úrsula Corberó), el Profesor (Álvaro Morte) y sus compañeros con nombres de ciudades podrán fin al atraco al Banco de España.

El tráiler oficial fue lanzado por Netflix y se puede apreciar en las distintas plataformas digitales.