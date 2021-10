‘Tercer ciclo de cine internacional’ pone la mira en el cambio climático

Del 8 al 30 de octubre se realizará el “Tercer ciclo de cine internacional”, bajo el título: “La esperanza del cambio”, en el que participan las embajdas y organismos internacionales acreditados con películas y documentales relacionados al cambio climático.

Este ciclo de cine, que es organizado junto con las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en Panamá, se ha convertido en un espacio para el diálogo intercultural e intercambio de opiniones sobre diferentes temas de interés de la agenda nacional y global.

En esta oportunidad, se centra en el impacto causado por el cambio climático y los diferentes esfuerzos que se realizan para detener el calentamiento global y los efectos causados por los fenómenos naturales.

Durante esta edición se cuenta con la participación de 18 países y un organismo internacional, ellos son: Portugal, Marruecos, Canadá, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Países Bajos, México, Reino Unido, China, España, Colombia, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Francia y el PNUD.

Estos países y organimos, junto con Panamá, pondrán a disposición las siguientes películas y documentales: Mar de basura; Sahara: Cuentos de agua y de esperanza; Methamorphosis; Geoparque Río Coco: El Origen del Planeta; Rama Los Cobanos films; Medidas de adaptación de la caficultura al cambio climático en Costa Rica; Galápagos; Jovannes for future; Sunú; Breaking Boundaries: The Science of our Planet; El nacimiento de la China verde; Tierra de los pandas; Costa da Morte; Todo es un fragmento; Semesta – Las Islas de la Fe; Escuchando al bosque en Panamá; Cartografía de los bosques del pueblo en Darién; The Human Element; El niño y el mundo; Semilla Róga; Reserva de la biosfera del Itaipú Binacional y Home.

A través de este espacio, se invita al público a reflexionar e intercambiar opiniones sobre la problemática ambiental, permitiendo expresar opiniones y propuestas para enfrentar el cambio climático, justo antes de la XXVI Conferencia de las Partes (COP26), de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en la ciudad de Glasgow, Irlanda, del 1 al 12 de noviembre.

La muestra cinematográfica es gratuita y apta para todo público. Las proyecciones se presentarán a partir del lunes 8 y hasta el 30 de octubre, en horarios de 6:00 p.m. y 8:00 p.m. los días de semana, y a las 4:00 p.m., 6:00 p.m. y 8:00 p.m. los fines de semanas en el Anfiteatro Ricardo J. Alfaro del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Casco Antiguo.

En cumplimiento con las medidas de bioseguridad se r equiere reserva previa a través del correo diplomaciacultural@mire.gob.pa.

Para consultas adicionales podrá contactar en los teléfonos 504-9314 / 9321.