'The Mule', el regreso a la actuación de Clint Eastwood, llegará en diciembre

"The Mule", dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, llegará a los cines de EE.UU. el próximo 14 de diciembre, informó hoy el blog especializado Deadline.

El rodaje concluyó a comienzos de julio y la versión mostrada al estudio Warner Bros. generó grandes expectativas entre sus ejecutivos, indicó la publicación, por lo que se decidió lanzar la cinta en uno de los momentos clave del año para llamar la atención de los académicos en vistas a la temporada de premios.

El filme se estrenará al mismo tiempo que la obra de animación "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (Sony); "Mortal Engines" (Universal Pictures), de Peter Jackson; y "Vice" (Annapurna), con Christian Bale en la piel del exvicepresidente de EE.UU. Dick Cheney.

"The Mule", que supone el regreso de Eastwood a la actuación tras "Trouble With the Curve" (2012), es la historia real de un anciano de 90 años que colaboraba con el cartel de Sinaloa transportando droga.

Eastwood encarna a Leo Sharp, un veterano de la II Guerra Mundial y premiado horticultor afamado por sus lirios de día que fue detenido por transportar droga para el conocido cartel mexicano.

Su arresto a cargo de la DEA (Agencia Estadounidense Antidrogas) se produjo cuando transportaba una cantidad de cocaína valorada en tres millones de dólares a través de Michigan en su antigua camioneta. Fue sentenciado a tres años de cárcel, después de que su abogado alegase que su cliente sufría de demencia.

En la cinta aparece también Bradley Cooper, que tiene pendiente el estreno en octubre del musical "A Star Is Born".