Tráiler de "Avengers: Infinity War" triunfa con 37 millones de reproducciones

"Avengers: Infinity War" une en la misma película a todos los superhéroes de las adaptaciones cinematográficas de Marvel hasta la fecha y se estrenará en mayo de 2018.

El filme, dirigido por los hermanos Joe y Anthony Russo, aspira a ser la culminación del ambicioso proyecto de películas con tramas entrelazadas del estudio, que ya enseñó un breve fragmento de la obra en julio durante la feria D23.

En esta ocasión, se puede apreciar a los personajes de la saga "The Avengers", incluidos Iron Man, Thor, Hulk o Captain America, entre otros, junto a "Guardians of the Galaxy" (liderados por Chris Pratt y Zoe Saldaña) enfrentándose al temible Thanos, interpretado por Josh Brolin.

"Avengers: Infinity War" será la tercera entrega del hilo narrativo iniciado por "The Avengers" (2012) y "Avengers: Age of Ultron" (2015), y que tendrá una cuarta cinta en 2019.

The Avengers" y "Avengers: Age of Ultron" aparecen entre las diez películas más taquilleras de la historia a escala internacional al haber recaudado 1.520 y 1.405 millones de dólares, respectivamente, de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo.